虎斑認真舔毛洗澡　奴才「故意伸鹹豬手」牠表情逐漸不爽

▲虎斑任真舔毛，發現奴才伸鹹豬手亂摸時非常不爽。（圖／翻攝自TikTok／hjmpercy）

記者賈沐蓉／綜合報導

國外一隻名叫「波西」的虎斑貓這天正在認真舔毛，結果奴才一直伸手偷摸剛洗好的部位。隨著飼主的不斷騷擾，波西的表情逐漸變得不耐煩，只能一次又一次的重新清理洗好的部位。然而牠從困惑轉變為暴躁的有趣反應都被貓奴錄下，分享至TikTok後成為了網友間的熱門話題。

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▲波西：摸什麼摸！我洗很久欸！！（圖／翻攝自TikTok／hjmpercy）

在TikTok帳號@hjmpercy上傳的影片中，奴才突發奇想趁著波西洗澡時伸手偷摸牠剛舔過的部位。剛摸第一下時波西只是有點疑惑，重新舔過後就又轉頭去處理其他部位。結果飼主馬上將「鹹豬手」伸向波西的臉頰蹭了蹭，意識到原來是奴才在搞鬼的波西瞬間變臉，兇狠的瞪著奴才像是在說「你夠了喔！」。

平時的波西脾氣意外的好，即使被奴才狂親或拿著玩偶戲弄也不會生氣。隨後牠對「奴才鹹豬手」反應的影片至今吸引了超過1200萬次的點閱率，許多被波西表情逗樂的網友也留言分享「你的確可以看到牠的眼神變了」、「波西：你竟敢這麼做！！」、「憤怒的貓貓還是好可愛！」。

▲波西被奴才拿娃娃戲弄，看起來有些無奈。（圖／翻攝自TikTok／hjmpercy）