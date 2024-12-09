奴才拿出喵皇造型「炸毛醜抱枕」　本尊氣到開飛機耳罵髒話

記者賈沐蓉／採訪報導

攝影師Heena家中飼養了一隻名叫「花生」的貓咪，她上網訂做了花生「炸毛造型」的貓抱枕，並把成品拿給本尊看，結果貓皇並不歡迎這位「不速之客」，還憤怒地開飛機耳，發出警戒的叫聲表達自己的不滿。當Heena將影片分享至Threads後，意外成為網友的討論焦點。

▲奴才拿出喵皇造型的「炸毛醜抱枕」，讓本尊氣到罵髒話。（圖／IG70.work 提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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飼主分享的影片中，可以看見一個造型詭異的貓咪抱枕，呈現拱背炸毛的姿勢，這正是花生先前被奴才補捉到的醜照。鏡頭移動到花生身上，牠看到自己的抱枕已經進入警戒狀態，耳朵緊貼著頭部開啟「飛機耳」模式，並發出「喵嗚～」的叫聲來威嚇眼前的怪東西。Heena與《ETtoday寵物雲》分享，把抱枕放家裡幾天後花生有接近聞聞，「發現不是活的，就放下戒心了」。

▲花生：奴才妳說這個醜八怪是我？！！（圖／IG70.work 提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

Heena表示，當初意外在網路上發現主打做超醜抱枕的商家，覺得很有趣於是決定嘗試，結果意外拍下花生的有趣反應。Heena也說，花生是隻膽小貓，之前曾趁沒人在家時偷溜出門，結果最後在鄰居門口堆放的回收裡找到，「那時候牠頭塞在紙箱裡，屁屁卻露在外面，應該是嚇壞了。」

▲讓花生氣到飛機耳的炸毛抱枕。（圖／IG70.work 提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲花生炸毛抱枕的原型照片。（圖／IG70.work 提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

花生與抱枕對峙的影片，成功吸引了大批網友關注，目前已經在Threads上累積超過4萬次的點閱，許多人紛紛留言，「牠在氣你哈哈」、「貓貓：這是哪個醜八怪」、「雖然不懂貓語，但這句一定罵很髒」也有貓奴也分享自家愛貓面對自己醜抱枕時的反應「被嚇到+1」。

▲花生：我平常還是很可愛的 ～（圖／IG70.work 提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）