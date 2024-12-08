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花園鰻表演「倒車入庫」　尾巴鑽進泥砂不忘抖抖喬位置

記者賈沐蓉／綜合報導

花園鰻從砂裡探出頭的可愛外型廣受歡迎，最近日本京都水族館意外拍下花園鰻鑽進砂土的過程，居然是用「倒車入庫」的方式進入水缸的底砂。這有趣的畫面上傳至水族館的臉書粉專後，引起大批網友的注意。

▲水族館花園鰻表演「倒車入庫」　咻一下用尾巴鑽進泥砂裡。（圖／翻攝自Facebook／京都水族館）

▲花園鰻四處遊動，尋找適合的落腳處。（圖／翻攝自Facebook／京都水族館）

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根據京都水族館分享的影片，這隻白色的花園鰻先是在水族缸底部扭動身體游泳，到處徘徊尋找適合的落腳點。當牠選好位子後就用尾巴直直戳進缸底的沙土，只露出一部份身體與頭部在外面，就定位後還不忘抖動身體調整一個舒服的位置，最後就變成大眾所熟知的「探頭花園鰻」造型。

▲水族館花園鰻表演「倒車入庫」　咻一下用尾巴鑽進泥砂裡。（圖／翻攝自Facebook／京都水族館）

▲花園鰻「倒車入庫」鑽進泥沙裡，還不忘調整一下位置。（圖／翻攝自Facebook／京都水族館）

花園鰻「倒車入庫」的影片也讓網友們大開眼界，目前該影片已經累積了超過108萬次點閱率。許多人也在留言區表達自己的心得感想「第一次看到牠游泳欸」、「原來可以換鄰居，以為是被種在那就固定了」、「原來是尾巴鑽下去的啊…」。

▲水族館花園鰻表演「倒車入庫」　咻一下用尾巴鑽進泥砂裡。（圖／翻攝自Facebook／京都水族館）

▲已經順利進入新家的花園鰻。（圖／翻攝自Facebook／京都水族館）

花園鰻的正式名稱為哈氏異康吉鰻，主要分布於印度太平洋區，在台灣附近海域也可以發現。牠們主要棲息於水深7至45公尺的海中，由於生性害羞會躲藏在有礁石砂土的區域，只露出上半身來覓食浮游生物，遇到掠食者時則會全身鑽入土中躲避，經常作為觀賞魚飼養。

▲水族館花園鰻表演「倒車入庫」　咻一下用尾巴鑽進泥砂裡。（圖／記者賈沐蓉攝）

▲屏東海生館的花園鰻。（圖／記者賈沐蓉攝）

 

關鍵字： 京都水族館花園鰻

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