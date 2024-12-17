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貓皇「霸占背包」直接當床　笑咪咪宣示主權得意表情藏不住

記者賈沐蓉／綜合報導

住在日本的紅豆餡（あんこ）是一隻5歲的美國短毛貓。這天牠發現飼主的背包掉在地上，於是愉快地趴上去將背包「佔領」成了自己的床墊。當飼主發現包包已經被貓主子徵收時，紅豆餡還瞇起眼睛看著他，似乎對自己的「惡霸行為」感到非常滿意。

▲喵皇「霸占背包」直接鎮壓　笑咪咪眨眼看奴才宣示主權。（圖／翻攝自X／@cat_anko3）

▲紅豆餡霸佔了主人的背包，得意的表情全寫在臉上。（圖／翻攝自X／@cat_anko3）

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在紅豆餡的X帳號 @cat_anko3 分享的影片中，可以看到牠壓在躺在地上的背包上，彷彿已找到最舒適的位置。當牠注意到飼主正在錄影時，還高興地對著鏡頭眨了眨眼，尾巴尖端愉快地擺動，臉上滿是得意的表情。看到這麼開心的貓主子，飼主也覺得牠的「搶佔行為」相當有趣。目前這段影片已吸引超過192萬次觀看。

▲喵皇「霸占背包」直接鎮壓　笑咪咪眨眼看奴才宣示主權。（圖／翻攝自X／@cat_anko3）

▲紅豆餡：奴才這背包不錯！現在它是我的了！（圖／翻攝自X／@cat_anko3）

事後紅豆餡的飼主在留言區告訴網友，「牠就是那種會把心裡想法寫在臉上的貓。」許多被紅豆餡生動表情迷倒的網友紛紛留言，「好可愛！」、「貓的微笑是最療癒的！」，甚至有人提議乾脆帶牠一起出門玩。同時也有其他貓奴分享自己的「受害經驗」，表示自家貓咪甚至會直接鑽進背包裡呼呼大睡，讓人哭笑不得。

▲喵皇「霸占背包」直接鎮壓　笑咪咪眨眼看奴才宣示主權。（圖／翻攝自X／@cat_anko3）

▲窩在飼主懷裡呼呼大睡的紅豆餡。（圖／翻攝自X／@cat_anko3）

 

關鍵字： 貓咪霸占背包搞笑網紅

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