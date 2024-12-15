貴賓狗搭輪椅逛超市「遇見好朋友」　狂踏步、搖尾興奮藏不住

記者賈沐蓉／綜合報導

美國貴賓犬喬許(Josh)坐著輪椅，但聽到好友們呼喚，牠控制不住興奮的腳腳，不停原地踱步，看起來想飛奔到對方身邊。喬許經常跟飼主到大賣場購物，也和工作人員變成好朋友，彼此間溫馨的互動治癒許多網友的心。

▲輪椅貴賓逛超市遇見好朋友，興奮得原地踏步瘋狂搖尾巴。（圖／翻攝自Instagram／joshthedoodle）

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Instagram帳號@joshthedoodle分享，賣場員工們遠遠的就發現喬許，於是高興的喊著「喬許，過來呀！」。儘管喬許因為坐輪椅只能慢慢走，但這並沒有影響到牠的熱情，而是搖著尾巴四腳快速原地踏步，緩慢的朝朋友們的方向走去，迎接牠的是員工們手上的點心與誇讚。

▲喬許：零食我來了！（圖／翻攝自Instagram／joshthedoodle）

這則影片已經累積了超過58萬的點閱率，起初許多人質疑為什麼飼主要用輪椅束縛喬許，飼主隨後也在貼文中回覆，喬許的大腦天生就有缺陷，因而沒辦法正常平衡身體，必須要使用輪椅才能行走，除此之外一切都很健康時也有不少網友被喬許與員工間的互動感動，紛紛留言支持「你們讓牠很開心，謝謝」、「喬許：『我要來囉！』」、「用心的員工讓狗狗們獲的了一次快樂的郊遊！」。

▲喬許經常跟飼主逛賣場。（圖／翻攝自Instagram／joshthedoodle）