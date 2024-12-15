ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

貴賓狗搭輪椅逛超市「遇見好朋友」　狂踏步、搖尾興奮藏不住


記者賈沐蓉／綜合報導

美國貴賓犬喬許(Josh)坐著輪椅，但聽到好友們呼喚，牠控制不住興奮的腳腳，不停原地踱步，看起來想飛奔到對方身邊。喬許經常跟飼主到大賣場購物，也和工作人員變成好朋友，彼此間溫馨的互動治癒許多網友的心。

▲輪椅貴賓逛超市「遇見好朋友」　原地狂踏尾巴猛搖興奮藏不住。（圖／翻攝自Instagram／joshthedoodle）

▲輪椅貴賓逛超市遇見好朋友，興奮得原地踏步瘋狂搖尾巴。（圖／翻攝自Instagram／joshthedoodle）

[廣告]請繼續往下閱讀...

Instagram帳號@joshthedoodle分享，賣場員工們遠遠的就發現喬許，於是高興的喊著「喬許，過來呀！」。儘管喬許因為坐輪椅只能慢慢走，但這並沒有影響到牠的熱情，而是搖著尾巴四腳快速原地踏步，緩慢的朝朋友們的方向走去，迎接牠的是員工們手上的點心與誇讚。

▲輪椅貴賓逛超市「遇見好朋友」　原地狂踏尾巴猛搖興奮藏不住。（圖／翻攝自Instagram／joshthedoodle）

▲喬許：零食我來了！（圖／翻攝自Instagram／joshthedoodle）

這則影片已經累積了超過58萬的點閱率，起初許多人質疑為什麼飼主要用輪椅束縛喬許，飼主隨後也在貼文中回覆，喬許的大腦天生就有缺陷，因而沒辦法正常平衡身體，必須要使用輪椅才能行走，除此之外一切都很健康時也有不少網友被喬許與員工間的互動感動，紛紛留言支持「你們讓牠很開心，謝謝」、「喬許：『我要來囉！』」、「用心的員工讓狗狗們獲的了一次快樂的郊遊！」。

▲輪椅貴賓逛超市「遇見好朋友」　原地狂踏尾巴猛搖興奮藏不住。（圖／翻攝自Instagram／joshthedoodle）

▲喬許經常跟飼主逛賣場。（圖／翻攝自Instagram／joshthedoodle） 

關鍵字： 貴賓犬輪椅狗

分享給朋友：

追蹤我們：

跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

大橘愛睏鑽被窩　努力嘗試卻「中途斷電」原地趴下睡著

鸚鵡下樓梯「雙腳踩空」　嘴咬欄杆空中晃尷尬等奴才解救

虎斑認真舔毛洗澡　奴才「故意伸鹹豬手」牠表情逐漸不爽

搬新家還沒熟悉天氣！　狗狗下雪天穿鞋「走路滑稽」被笑回頭瞪媽

奴才換新遊戲機喵皇「頓失熱源」　坐出風口氣得探頭狠瞪

阿金眼神發光緊盯漢堡　目睹美食「一口一口消失」表情崩潰

網紅橘貓拉姆「登出地球」　慢性病纏身在滿滿愛下當天使

比熊被貓親手帶大變成「狗狗貓」　最愛「貼貼」還會偷襲

寵物食品抽驗！生鮮肉骨餅不合格、凍乾汞超標　農業部公布6款

出門發現「車頂長貓」　6隻擠成一坨曬太陽他只好讓給貓

西施犬緊貼萌弟背上走路　媽見黏人畫面：太可愛❤

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

賓士貓半夜「學會開冰箱」　奴才貼膠帶封門牠瞬間舉爪撕掉

隔壁桌客人與媽撞衫　愛犬認錯還睡超安穩

黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

記錄與17歲失智柴柴的點滴　「能陪伴你就是幸福的安排」

傑克羅素狗生首次看獸醫　解鎖神秘站姿堅決不落地

主人拜託鸚鵡打蟑螂　牠竟說「小蟑螂要乖乖唷」

閣樓傳來叩叩聲！女兒深信是「小精靈降臨」　絕美身分曝光超可愛

貴賓狗搭輪椅逛超市「遇見好朋友」　狂踏步、搖尾興奮藏不住

博美狗偷上床睡覺媽提早回家抓包　牠瞳孔地震：聽我解釋！

「臘腸水電工」在家偷拆水管得意炫耀　姐一臉傻眼靜靜看表演

黑狗想穿「不同顏色鞋」出門　媽拒絕牠不爽汪汪抗議

飼主「假裝找貓」呼喚毛孩名　困惑本尊伸手拍拍還幫忙找

網紅橘貓拉姆「登出地球」　慢性病纏身在滿滿愛下當天使

比熊被貓親手帶大變成「狗狗貓」　最愛「貼貼」還會偷襲

貓咪「省電大作戰」手癢關熱水器　奴才洗澡到一半水涼哀號

黑面琵鷺「搭颱風」飆速172km來台過冬　超越學長「颱琵」創紀錄

同彎道半年第二件！18歲騎士台3線衝出護欄　頭部重創身亡

新北耶誕演唱會第二天吸40萬人朝聖！　Energy超炸開場「16蹲」台下暴動了

《麻辣鮮師》女星大腸癌開刀！　「8天不能進食」尪心疼發聲

不畏低溫！首屆「瑪利亞天使公益路跑」登場　2700人為愛而跑

快訊／TPBL職籃聯盟助攻王緊急送醫　戰神麥卡倫傷勢曝光

不畏10度低溫千人湧《新楓之谷》楓潮派對！狂狼勇士、隱月remaster現場打Boss

土城社區女保全搭電梯巡邏　不明原因突墜16樓身亡

離「台南小巨蛋」6分鐘！副都心社宅2028完工　供611戶

爸外遇女員工「監視器傳來1聲音」　她崩潰：再熟悉不過了

43年離婚12次！　奧地利夫婦詐領1千多萬「遺孀津貼」

寵物動物熱門新聞

網紅橘貓拉姆登出地球　在愛中離世

比熊被貓親手帶大　變「狗狗貓」

寵物食品抽驗！　公布6款不合格

出門發現車頂長貓　6隻一坨曬太陽

鸚鵡狗吠陌生車　歐告超傻眼

飼主假裝找貓　旁邊本尊超困惑

貓咪偷關熱水器　奴才洗一半哀號

孤兒三花貓毛色特殊　像眼妝花掉

流浪貓「超大耳朵」乖巧蹲路邊

貓發現掰咖有零食　跟狗演戲爭寵

黑狗想穿異色鞋　被拒絕汪叫抗議

女獸醫救流浪犬　意外發現牠離家1931公里

黑狗大褪色　媽笑：可能太常洗澡

橘貓愛翹家　媽媽用湯匙斷自由路

讀者迴響

熱門新聞

網紅橘貓拉姆登出地球　在愛中離世

比熊被貓親手帶大　變「狗狗貓」

寵物食品抽驗！　公布6款不合格

出門發現車頂長貓　6隻一坨曬太陽

鸚鵡狗吠陌生車　歐告超傻眼

飼主假裝找貓　旁邊本尊超困惑

貓咪偷關熱水器　奴才洗一半哀號

孤兒三花貓毛色特殊　像眼妝花掉

流浪貓「超大耳朵」乖巧蹲路邊

貓發現掰咖有零食　跟狗演戲爭寵

黑狗想穿異色鞋　被拒絕汪叫抗議

女獸醫救流浪犬　意外發現牠離家1931公里

黑狗大褪色　媽笑：可能太常洗澡

橘貓愛翹家　媽媽用湯匙斷自由路

閣樓傳來叩叩聲！兒深信是小精靈

熱門寵物影片

更多
西施犬緊貼萌弟背上走路　媽見黏人畫面：太可愛❤

西施犬緊貼萌弟背上走路　媽見黏人畫面：太可愛❤

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

賓士貓半夜「學會開冰箱」　奴才貼膠帶封門牠瞬間舉爪撕掉

賓士貓半夜「學會開冰箱」　奴才貼膠帶封門牠瞬間舉爪撕掉

隔壁桌客人與媽撞衫　愛犬認錯還睡超安穩

隔壁桌客人與媽撞衫　愛犬認錯還睡超安穩

黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面