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搬新家還沒熟悉天氣！　狗狗下雪天穿鞋「走路滑稽」被笑回頭瞪媽

▲狗狗不適應新家天氣　下雪天穿鞋外出「四肢不協調」後腳亂踩。（圖／翻攝自TikTok／slatermama）

▲狗狗不適應新家天氣與穿鞋出門，走路姿勢變得非常滑稽。（圖／翻攝自TikTok／slatermama）

記者賈沐蓉／綜合報導

美國一隻黑色歐告隨家人從肯塔基州搬到蒙大拿州居住。某天飼主打算讓牠在新家的院子裡跑跑，還特意為牠穿上鞋子和保暖衣物。然而，牠對腳上的「怪東西」和下雪的天氣完全無法適應，連下樓梯都顯得手足無措，甚至回頭用埋怨的眼神瞪了自己的媽媽一眼。這搞笑的場面被飼主錄下並分享到TikTok，至今吸引超過350萬次觀看。

▲狗狗不適應新家天氣　下雪天穿鞋外出「四肢不協調」後腳亂踩。（圖／翻攝自TikTok／slatermama）

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▲狗狗：穿這樣出去玩？認真？！（圖／翻攝自TikTok／slatermama）

在TikTok帳號@slatermama分享的影片中，可以看到這隻黑狗出現在鏡頭裡，因為穿著鞋子在濕滑的地板上行走，動作顯得格外滑稽，四隻腳像忘記該怎麼協調似地亂踏亂踢。當聽到媽媽笑著問「你想去玩嗎？」時，牠甚至發出一聲不屑的哼聲，還回頭瞪了她一眼。接著牠從樓梯走到地面，每踩一步腳都高高抬起，顯得對濕冷的觸感非常不習慣。

@slatermama #funnydog #kentucky #montana #montucky ♬ original sound - Slatermama

儘管如此在媽媽的笑聲中牠還是衝了出去，順便甩掉了一隻鞋。這支影片上傳到網路後迅速引起熱議，逗樂了許多網友。留言區充滿了趣味評論「牠看起來完全不想玩」、「這魔性的踏步戳中笑點了」、「狗狗：玩？！穿成這樣嗎？」之後飼主發現愛犬意外走紅，還特意拍攝影片「採訪」牠的感想，但這位明星狗似乎毫不在意，只想悠閒地躺在沙發上放空。

▲狗狗不適應新家天氣　下雪天穿鞋外出「四肢不協調」後腳亂踩。（圖／翻攝自TikTok／slatermama）

▲狗狗在院子裡飛奔，順便踢掉一隻鞋。（圖／翻攝自TikTok／slatermama）

▲狗狗不適應新家天氣　下雪天穿鞋外出「四肢不協調」後腳亂踩。（圖／翻攝自TikTok／slatermama）

▲只想躺在沙發上放空的狗狗。（圖／翻攝自TikTok／slatermama）

關鍵字： 狗狗搞笑穿鞋影片滑稽

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