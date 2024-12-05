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阿金眼神發光緊盯漢堡　目睹美食「一口一口消失」表情崩潰

▲阿金眼神發光緊盯漢堡　目睹美食「一口一口消失」表情崩潰。（圖／翻攝自X／セナ・困り顔のゴールデンレトリバー）

▲阿金眼神發光緊盯漢堡，卻只能目睹美食「一口一口消失」。（圖／翻攝自X／セナ・困り顔のゴールデンレトリバー）

記者賈沐蓉／綜合報導

日本黃金獵犬賽納（セナ，Senna）發現主人正在享用香噴噴的漢堡，牠超想吃還是很懂禮貌，乖乖的來到媽媽面前，眼神堅定的望著希望能分到一杯羹。當媽媽把漢堡全部吃掉，賽納瞬間露出失落的神情，跟先前閃閃發光的眼神形成超大的反差。

▲阿金眼神發光緊盯漢堡　目睹美食「一口一口消失」表情崩潰。（圖／翻攝自X／セナ・困り顔のゴールデンレトリバー）

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▲賽納：媽媽我表現這麼好，會給我吃一口對吧？（圖／翻攝自X／セナ・困り顔のゴールデンレトリバー）

飼主在X帳號@mofusenna分享，賽納乖巧的坐在媽媽面前，似乎是再用意念跟說著「分我一口！」，但隨著食物逐漸減少，賽納的眼神也變得越來越失落，從一開始炯炯有神的注視著媽媽，到後來漢堡只剩一半時，牠就變成睜大眼睛委屈巴巴的眼神，最後只剩一口乾脆失望轉過頭，像是不忍再看下去。這張好笑的照片也被飼主分享至X帳號，目前已經獲得超過18萬次的點閱率。

飼主也在留言區解釋，之所以不給賽納吃漢堡，是因為漢堡中含有不適合狗狗的成分，「而且賽那才剛剛吃完自己的飯呀！」。

▲阿金眼神發光緊盯漢堡　目睹美食「一口一口消失」表情崩潰。（圖／翻攝自X／セナ・困り顔のゴールデンレトリバー）

賽納發現美食消失難過得轉頭，看起來非常失落。（圖／翻攝自X／セナ・困り顔のゴールデンレトリバー）

關鍵字： 狗狗食物眼神網紅可愛

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