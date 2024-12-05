奴才換新遊戲機喵皇「頓失熱源」　坐出風口氣得探頭狠瞪

▲飼主買了新的遊戲主機，但因為性能太好讓家中貓皇意外失去取暖地點。（圖／翻攝自X／@millcats）

記者賈沐蓉／綜合報導

日本喵星人摩卡（モカ，Moka）發現奴才換了新的遊戲主機，牠像往常一樣跑到主機後方的出風口取暖，卻發現新機器沒有舊主機溫暖，於是探頭狠瞪奴才，看起來非常不滿意新設備。哭笑不得的飼主把愛貓的生氣臉分享至X平台，意外吸引廣大網友關注。

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▲摩卡：奴才！這台暖器怎麼不會熱？（圖／翻攝自X／@millcats）

X帳號@millcats的貼文中，能看見摩卡坐在遊戲主機後方，探頭不爽的瞪著奴才，似乎是在抱怨「為什麼這裡不暖和了」。原來是因為舊遊戲機運作時會變得很熱，出風口就成了貓皇冬天最愛的取暖處，但新主機的性能變好導致沒有那麼容易發熱，摩卡意外失去專屬「暖氣」才看起來那麼生氣。

這篇「貓皇不滿意新主機」的貼文吸引了超過30萬次的點閱率，之後奴才以此為靈感製做造型蛋糕，慶祝摩卡的3歲生日。許多網友也紛紛留言「這就是遊戲機的正確使用方式哈哈」、「對貓咪而言，暖器降級很麻煩」，也有家中養狗的網友分享自身經驗「我家吉娃娃也經常占據主機後的位置取暖」。

▲摩卡與遊戲機的造型蛋糕，用來慶祝貓皇的3歲生日。（圖／翻攝自X／@millcats）