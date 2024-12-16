黑拉拉發現心愛樹枝變「廁所裝飾品」　原地哭哭哀求媽還來

記者賈沐蓉／綜合報導

英國黑色拉布拉多犬羅勒(Basil)超愛蒐集樹枝，這天牠發現心愛的樹枝被媽媽做成裝飾一心想拿回，牠先是看著飼主，然後又轉頭看看牆上的裝飾，同時對媽媽發出哀求的哭聲，可憐兮兮的模樣都被飼主拍下。

▲羅勒發現心愛樹枝變成廁所裝飾，發出哭哭聲哀求媽媽還給牠。（圖／翻攝自TikTok／@basilionbrush）

影片中羅勒坐在浴室地板上，當牠聽到媽媽問「你怎麼啦？」，立刻轉頭望著已經變裝飾品的樹枝，還不忘「汪」了一聲示意，發現媽媽沒反應就開始發出「嗚～嗚～」的哀求聲，想要把樹枝拿回來。飼主表示，羅勒在散步時撿到這跟戰利品，所以非常喜歡，「現在牠已經對著裝飾哭了20分鐘」。

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▲羅勒：媽咪，那是我的樹枝...（圖／翻攝自TikTok／@basilionbrush）

▲樹枝被掛在廁所當裝飾。（圖／翻攝自TikTok／@basilionbrush）

網友們見狀幽默地催飼主物歸原主，「請願歸還羅勒的樹枝」、「羅勒：媽咪你對我的東西做了什麼？」、「妳需要立刻把樹枝還給牠」。隨後飼主也更新了自己補償羅勒的影片，趁著帶牠出門散步時找了一根更大更粗的樹枝送給愛犬當賠罪，羅勒看見禮物也迅速原諒媽媽，高興的撲向她的大腿撒嬌。

▲飼主替羅勒找了一根超大的樹枝來賠罪。（圖／翻攝自TikTok／@basilionbrush）

▲羅勒獲得新樹枝後，高興地跟媽媽一起散步回家。（圖／翻攝自TikTok／@basilionbrush）