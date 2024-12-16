迷糊小燕子「不小心掉巢外」　她好心放回去結果又目睹墜地

▲迷糊小燕子不小心掉出鳥巢，網友剛放回去沒多久又看到牠掉下來。（圖／網友小艾提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／綜合報導

網友「小艾」常去的公車站附近住著一窩燕子，這天她發現其中一隻燕子幼鳥不小心掉在地上，剛把牠放回巢中不久卻又目睹小燕子「跳樓」的場面，因為自己要趕時間只好請附近的人幫忙把牠送回家，幸好最後燕寶寶有順利回巢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲住在公車站附近的燕子一家。（圖／網友小艾提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

在小艾發布於「正面鳥圖貼圖區」的貼文中，可見小燕子停在她的手指上，天真盯著眼前的人類。小艾發現牠是隻沒有受傷且腳爪有力的健康鳥兒，於是想先把幼鳥放在相對安全的圍牆或小樹上，然而附近沒有適合的位置，於是她只好跟附近的店家商量，請店裡的伯伯拿梯子幫忙把小鳥放回去。沒想到才剛過兩分鐘就再次發生「墜樓意外」，要去搭公車的她只好再次拜託阿伯處理。

▲燕子寶寶站在小艾的手上，對著鏡頭歪頭賣萌。（圖／網友小艾提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

小艾在接受《ETtoday寵物雲》的採訪時表示，她在等公車時發現隔壁店家的伯伯蹲在地上，好奇過去看才發現地上的小燕子，後來她回家時又再次去檢查鳥窩，發現小燕子有好好的待在裡面，隔天早上再過來時也有看到鳥媽媽來餵飯，過幾天鳥巢就完全變空，因此小艾推測這隻燕子寶寶高機率是「練飛還沒練好就跳下來了」。

▲幫忙照顧孩子的燕子爸爸。（圖／網友小艾提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

在此之前她已經觀察了這窩燕子很長一段時間，其中最印象深刻的是看到燕子媽媽叼著一隻大蜻蜓回巢，儘管當時寶寶們還很小，但已經可以「像吞劍一樣把整隻蜻蜓吞了」。網友們在看到這段故事後也紛紛表示「小笨鳥，幸好笨鳥有傻福」、「力量還沒點滿的小菜雞迫不急待想出新手村」，也有人對小艾表答謝意「感謝你，祝願你和鳥寶都健康幸福」。

▲燕媽媽叼來一隻大蜻蜓，鳥寶寶立刻像吞劍那樣吃下肚。（圖／網友小艾提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）