孤兒奶貓「天生眼妝花掉」　特殊毛色像哭花臉小到能一手掌握

▲孤兒三花貓擁有天生的「哭花臉」眼妝，吸引大量網友關注。（圖／翻攝自Instagram／kitten.nouf）

記者賈沐蓉／綜合報導

沙烏地阿拉伯有一隻叫做糖糖（Sugar）的三花貓有著特別的花色，看起來就像剛剛「哭到眼妝花掉」。才5天大的牠失去了父母與兄弟姊妹，之後被好心人努夫（Nouf）救援中途，牠的成長過程也被努夫記錄在自己的浪貓救援Instagram粉專，因為其特殊的毛色，無意間引起網友的關注。

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▲糖糖剛被努夫救起，嬌小的身體能被一隻手握住。（圖／翻攝自Instagram／kitten.nouf）

根據努夫粉專的貼文，剛被救起的糖糖小到能一手握住，當時的努夫到處徵求哺乳期的貓奶媽，希望能給糖糖餵奶，並承諾之後一定會接走。隨著糖糖的成長，牠臉上的特殊毛色變得更加明顯，雖然面部以橘色為主，但雙眼下方卻出現兩塊黑斑，並一直延伸到嘴角，看起來就像眼妝因哭泣暈開，宛如「哭花了臉」。

綜合外媒報導，糖糖的「哭花妝」為自己帶來很多關注，當牠5周大時，努夫上傳了送養貼文，表示希望領養人最好是吉達的居民，但如果是在沙烏地阿拉伯的其他城市，他也願意安排。隨後很快就傳來了糖糖被領養的喜訊，現在牠在新家過得非常快樂，能獨享超大的舒適貓窩與全新的跳台，連同梯的小貓露娜也都過上了舒適的生活。

▲糖糖與露娜尚未被領養前的合照。（圖／翻攝自Instagram／kitten.nouf）

許多網友也在留言區送上祝福「哦天哪，牠們好可愛」、「願真主保護她」也有想領養的貓奴表示惋惜「唉，我也想養，但家裡的貓時忌妒心實在太強了」。

▲糖糖：謝謝救了我的好心人！（圖／翻攝自Instagram／kitten.nouf）