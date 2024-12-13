奴才購入三花毛毯　家中愛貓「百分百融入」他每天都忙著找

▲貓奴買了三花顏色的毛毯，沒想到愛貓躺在上面會直接融為一體。（圖／翻攝自X／@asjSvnCZl18wKXM）

記者賈沐蓉／綜合報導

日本有一位貓奴最近買了條號稱「跟貓咪毛皮觸感一模一樣」的三花顏色毛毯，自家的三花貓「雷十太」也經常躺在上面休息，結果牠整隻跟毯子融為一體，導致飼主經常找不到貓。於是這位貓奴用開玩笑的口氣在X上發文，向推出這條毛毯的公司客訴這項產品的的「缺點」。

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▲雷十太：奴才這毯子不錯喔！（圖／翻攝自X／@asjSvnCZl18wKXM）

在X帳號@asjSvnCZl18wKXM的貼文中，可以看到雷十太悠哉躺在跟牠同花色的毛毯上，看起來非常滿意毯子的舒適度。然而這對貓奴造成了嚴重的困擾，因為愛貓幾乎與毯子的花色完美融合，導致現在找貓已經變成他的例行公事。後來這位飼主也在自己的X帳號上用幽默的口吻抱怨，雖然毛毯很溫暖觸感也很棒，但「三花的圖案太擬真了，每天找貓找得好累」。

同時飼主也購買了與毛毯同款式的睡衣，只不過經常被雷十太霸占。這張貓咪「百分百融入毛毯」的照片也在X上瘋傳，並吸引超過467萬次的點閱率，而網友們也很樂意接受這項產品的缺陷，「這是保護色」、「這個貓迷彩真棒啊...！」、「瞬間還以為有一堆三花貓」。

▲飼主也買了類似款式的睡衣，而雷十太也很喜歡。（圖／翻攝自X／@asjSvnCZl18wKXM）