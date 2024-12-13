奴才購入三花毛毯　家中愛貓「百分百融入」他每天都忙著找

▲貓奴買了三花顏色的毛毯，沒想到愛貓躺在上面會直接融為一體。（圖／翻攝自X／@asjSvnCZl18wKXM）
記者賈沐蓉／綜合報導
日本有一位貓奴最近買了條號稱「跟貓咪毛皮觸感一模一樣」的三花顏色毛毯，自家的三花貓「雷十太」也經常躺在上面休息，結果牠整隻跟毯子融為一體，導致飼主經常找不到貓。於是這位貓奴用開玩笑的口氣在X上發文，向推出這條毛毯的公司客訴這項產品的的「缺點」。
▲雷十太：奴才這毯子不錯喔！（圖／翻攝自X／@asjSvnCZl18wKXM）
在X帳號@asjSvnCZl18wKXM的貼文中，可以看到雷十太悠哉躺在跟牠同花色的毛毯上，看起來非常滿意毯子的舒適度。然而這對貓奴造成了嚴重的困擾，因為愛貓幾乎與毯子的花色完美融合，導致現在找貓已經變成他的例行公事。後來這位飼主也在自己的X帳號上用幽默的口吻抱怨，雖然毛毯很溫暖觸感也很棒，但「三花的圖案太擬真了，每天找貓找得好累」。
ニッセン様へ。— 雷十太先生 (@asjSvnCZl18wKXM) December 10, 2024
猫Feel、購入させていただきました。
とても暖かく、手触りも申し分ないのですが三毛柄の出来が良すぎて飼い猫を見つけるのに苦労します。最高です。#nissen #猫Feel #三毛猫 pic.twitter.com/FaWnjtxu7T
同時飼主也購買了與毛毯同款式的睡衣，只不過經常被雷十太霸占。這張貓咪「百分百融入毛毯」的照片也在X上瘋傳，並吸引超過467萬次的點閱率，而網友們也很樂意接受這項產品的缺陷，「這是保護色」、「這個貓迷彩真棒啊...！」、「瞬間還以為有一堆三花貓」。
▲飼主也買了類似款式的睡衣，而雷十太也很喜歡。（圖／翻攝自X／@asjSvnCZl18wKXM）
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