颱風吹來稀有海鳥「克島圓尾鸌」　從拒食到泳訓終於振翅野放

▲稀有海鳥克島圓尾鸌因颱風迷航台灣，被野灣野生動物保育協會救起。（圖／WildOne野灣野生動物保育協會提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／綜合報導

康芮颱風離台後，一隻長相奇特的怪鳥現身於屏東大武部落，野灣野生動物保育協會將出動救援後，才發現牠是台灣罕見的海鳥克島圓尾鸌（音同或）。當時的牠的身體虛弱且不願意進食，幸好在協會員工的細心照料下這位「稀客」得以順利重返大海，野放時還好奇的歪頭看著鏡頭。

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▲野放當天，克島圓尾鸌好奇的盯著鏡頭。（圖／WildOne野灣野生動物保育協會提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

根據協會在臉書粉專分享的貼文，克島圓尾鸌剛到協會時的狀況不好，經過初步檢查後發現牠的體態消瘦、口腔黏膜蒼白且精神活力不佳，然而不願意自己吃飯成為了最大的難題，但在不清楚傷病情況下任意餵食可能會面臨更大的風險。在經過獸醫評估後，確定牠身上沒有其他外傷，於是協會員工開始逐漸提高圓克島圓尾鸌的進食量，之後牠也開始願意自行進食。

▲剛來到野灣的克島圓尾鸌正在接受身體檢查。（圖／WildOne野灣野生動物保育協會提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

根據野灣公益勸募課長王時瑋先生的分享，當時颱風剛過境，而克島圓尾鸌大多時間都棲息在大洋之上，「牠可能是被強風吹來台灣，或是因為身體狀況不佳才被吹到陸地」。在解決圓尾鸌的進食問題後，牠的游泳訓練也有了很大的進步，最重要的羽毛防水功能已經恢復良好，力量也逐漸恢復到正常狀態，不再因為體力不佳而展翅趴臥在水上。

▲正在進行游泳訓練的克島圓尾鸌。（圖／WildOne野灣野生動物保育協會提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



等到了野放當天，協會人員先是將克島圓尾鸌放在海岸稍高的礁石上，只見牠先是用腳蹼踩著腳下的沙子，輕拍著翅膀像是在測試風向，還時不時歪頭盯著鏡頭的方向。最後則來到礁石的邊緣展翅起飛，順利回到大自然。許多網友也在野灣協會的臉書粉絲團獻上祝賀「謝謝野灣的人員」、「各位跟鸌兒都辛苦了！！」

▲克島圓尾鸌在礁石上展翅，之後就飛向大海。（圖／WildOne野灣野生動物保育協會提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）