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天冷貓咪被「星之卡比」吃掉　鑽嘴巴取暖像被吞進肚

▲天氣轉冷貓貓「被玩偶吃掉」　鑽娃娃嘴巴取暖像被吞進肚裡。（圖／翻攝自X／@koimo77）

▲貓咪鑽進娃娃的大嘴取暖，看起來像被吃掉。（圖／翻攝自X／@koimo77）

記者賈沐蓉／綜合報導

最近天氣轉冷，日本橘貓小玉(Koimo)與白底虎斑貓友佐橋(Sabashi)開始在枕頭肩穿梭取暖，正巧這個枕頭是《星之卡比》主角卡比的造型，嘴巴還張開開的，貓咪們在裡頭鑽來鑽去，就像是被卡比吞進肚裡。

▲天氣轉冷貓貓「被玩偶吃掉」　鑽娃娃嘴巴取暖像被吞進肚裡。（圖／翻攝自X／@koimo77）

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▲去年冬天小玉也窩在卡比的大嘴裡取暖。（圖／翻攝自X／@koimo77）

在X帳號@koimo77的貼文中，佐橋的頭部已經鑽進了卡比造型的枕頭裡，但下半身還露在外面，乍看之下就像是卡比正在把貓咪吞進肚子裡，恰好卡比在遊戲裡擁有「吸入敵人」的能力，讓許多網友忍不住會心一笑。

另一隻貓小玉也非常喜歡這個造型奇特的「貓窩」，去年冬天時就曾躲在裡面取暖。雖然今年家裡多了一隻新貓，但小玉還是獲得了卡比大嘴的優先使用權，眼神警告的看著在門口等的佐藤。隨後貓咪們「被娃娃吃掉」的照片在X平台瘋傳，幕前已經吸引了超過708萬次的點閱數，網友們也湧入留言區評論「我能理解你為什麼貓想住在這裡」、「卡比的胃口驚人！」、「太可愛了」。

▲天氣轉冷貓貓「被玩偶吃掉」　鑽娃娃嘴巴取暖像被吞進肚裡。（圖／翻攝自X／@koimo77）

▲小玉：你不要過來喔，這現在是我的！（圖／翻攝自X／@koimo77）

關鍵字： 貓咪卡比星之卡比貓取暖

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