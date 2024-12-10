吉娃娃「跨界發展」擔任牧羊犬　衝向羊群牠們就乖乖移動

記者賈沐蓉／綜合報導

法國吉娃娃歐比王(Obi-Wan)跟飼主達馬里斯(Damaris)移居阿爾卑斯山，找到了自己的「牧羊志業」，儘管身材嬌小，但牠控制羊群的能力完全不輸牧羊犬，飼主將歐比王牧羊的影片分享至自己的TikTok帳號，意外成為網友們關注焦點。

▲吉娃娃歐比王跟主人搬家後，開始對牧羊感興趣。（圖／翻攝自TikTok／@dampatenlair）

根據TikTok@dampatenlair分享的影片，歐比王將羊群趕到正確的行徑方向，雖然牠的身高還不到羊腿的一半，但綿羊們都乖乖移動。歐比王並非一開始就會牧羊，而是在旁邊觀察牧羊犬一段時間，向前輩們學習，而現在有時家裡的其他牧羊犬沒辦法完全制住羊群，主人就會讓歐比王過去幫忙。

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▲歐比王衝向羊群，把牠們趕到正確的位置。（圖／翻攝自TikTok／@dampatenlair）

▲歐比王偶爾也會做出傻事，例如去嚇正在吃草的羊。（圖／翻攝自TikTok／@dampatenlair）

雖然說歐比王已經是隻合格的牧羊犬，但偶爾還是會做出傻事，例如在羊好好吃草時故意衝過去把羊嚇走。雖然牠的牧羊技術完全不遜色其他大狗，但牠的皮毛沒辦法長期禦寒，因此會在覺得寒冷的時候躲進達馬里斯的懷裡取暖，而對飼主而言，也等於身上多了個小暖爐。歐比王牧羊的事蹟也讓他意外走紅，成了小有名氣的明星狗。

▲躲在飼主懷裡的歐比王。（圖／翻攝自TikTok／@dampatenlair）