貓咪趁媽忙「狂刷存在感」　深情凝視摸臉就為討親親

記者賈沐蓉／綜合報導

國外一隻名叫美祿(Milo)的貓咪非常愛撒嬌，這天飼主正在磨指甲，不甘寂寞的牠企圖引起媽媽注意，先用手輕摸臉博取關注，也成功獲得了一個香吻。然而美祿並不滿足只得到一個親親，牠把手放在媽媽的手臂上撒嬌，最後成功的融化了海瑟的心。

▲美祿深情的盯著媽媽，想多得到一些關注。（圖／翻攝自Instagram／@heatherkjc）

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IG帳號@heatherkjc分享的影片中，媽媽海瑟正在磨指甲，美祿則坐在旁邊陪伴，接著美祿湊近深情凝視，並伸手輕摸媽媽臉頰，想用這種方式撒嬌，也順利得到一個香吻。不過美祿得到吻後並不滿足，一下子摸臉摸手又偷扒眼鏡，期間眼神完全沒離開過媽媽。最後海瑟招架不住這多重的撒嬌攻擊，給美祿非常多的親親。

▲美祿：媽咪～理我嘛～（圖／翻攝自Instagram／@heatherkjc）

▲美祿得到一個親吻後並不滿足，把手放在媽媽手臂上刷存在感。（圖／翻攝自Instagram／@heatherkjc）

平時美祿就很愛撒嬌，無論海瑟做什麼都會想辦法黏在身邊，例如趴在肩上陪奴才塗指甲油，或是用盡方法「打擾」飼主做美甲，影片也萌翻了一堆網友，許多人紛紛在留言區評論「妳養的是哪種貓？牠太可愛了！」、「我超愛牠小爪子的特寫」、「找個會像美祿那樣看著你的另一半」。

▲美祿貼在媽媽身上，陪她一起擦指甲油。（圖／翻攝自Instagram／@heatherkjc）