「野鴿群聚排泄」居民超困擾！　動保處4招減少鴿子出沒量

▲餵食野鴿是讓牠們長期逗留的主因。（圖／達志／示意圖）

寵物小組／綜合報導

板橋區裕民街「凱旋花園」社區長期有野鴿在居民陽台、冷氣機上停留排泄，影響環境衛生造成困擾。新北市動保處5月下旬接到管委會反映，隨即到社區輔導加強清潔消毒工作，提供色彩、氣味、干擾物等驅離野鴿小撇步，同時發現鴿群長期逗留的主因為附近公園有人餵食野鴿，板橋區公所也已加強公園巡查管理，減少再有野鴿飛到大樓棲息群聚情形。

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▲高樓層社區建築露台野鴿容易聚集。（圖／新北市動保處提供）

動保處指出，消除「鴿害」要從鴿子心中障礙著手，因此提供4個小撇步，包括懸掛、色彩、干擾和氣味。

1.懸掛

根據文獻可以得知，鴿子害怕會移動物體，因此可在鴿子會站立水平高度，懸掛反光CD片、寶特瓶、紅繩、雨衣等裝置，透過迎風飄動可以嚇阻牠們靠近。

2.色彩

鴿子也害怕較鮮豔亮麗的色彩或者純黑色鳥形貼紙，主要來自於生物心理上的不適應和恐懼，尤其黑色是鴿子天敵老鷹的羽色造成牠的錯覺。

3.干擾

同時可以阻隔干擾鴿子活動空間方式，如加裝防踏鳥刺或圍網，讓鴿子不好站立休息並防止靠近。

4.氣味

鴿子也討厭難聞的氣味，噴灑味道濃重的漂白水、殺蟲劑或消毒水可以讓鴿子不敢靠近或停留。

▲放置障礙物防止野鴿靠近。（圖／新北市動保處提供）

▲懸掛反光CD片或鮮豔旗幟、布條。（圖／新北市動保處提供）

凱旋花園社區管理室總幹事王悅明表示，透過動保處提供的小撇步，社區居民已採取圍網、消毒、懸掛反光CD片、防踏鳥刺等方法，逐漸使鴿子出沒數量減少。社區居民擔心野鴿排泄糞便引發傳染疾病問題，動保處建議社區加強清潔消毒，每週定期加強消毒以稀釋100倍漂白水進行噴灑，達到防範疫病傳播及發生鴿害。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

動保處表示，民眾在公園廣場餵食野鴿，會造成野鴿向人類取食習慣失去野外求生能力，提醒民眾應謹守不餵食、不接觸的原則。另如住家附近若有發現大量死亡禽鳥應提高警覺，可通報動保處派員處理，今年1月累積至今已受理禽流感快篩21件皆為陰性正常，民眾無需過度擔憂及恐慌。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲公園綠地配合張貼公告禁止餵養。（圖／新北市動保處提供）

▲各公園管理單位自主加強清潔及消毒。（圖／新北市動保處提供）

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