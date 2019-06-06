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只比巴掌大一點！石虎寶寶清晨遭路殺　「連屍體都拼湊不全」

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▲只比巴掌大一點！石虎寶寶清晨遭路殺　「連屍體都拼湊不全」。（圖／賴玉菁授權使用）

▲團隊野放的小石虎MZM002。（圖／翻攝自影片／賴玉菁授權使用）

寵物小組／綜合報導

華梵大學景觀與環境設計學系副教授賴玉菁4日在臉書上貼出石虎路殺照，一隻沒比手掌大多少的小石虎被車子撞得面目全非，四散的屍塊被一一拾回後仍拼湊不齊，死狀相當悽慘。對比石虎路殺事件頻傳，苗栗縣《石虎保育自治條例草案》卻遭二度否決，讓許多關心保育的民眾氣憤又難過。

賴玉菁與團隊先是追蹤到未滿1歲的小石虎MZM002，牠過瘦、身體有不只1隻壁蝨，可見牠沒辦法找到足夠的食物，也沒力氣好好清理自己的毛髮。賴玉菁指出，MZM002所在的環境並不友善，河岸蓋滿了水泥河堤和垂直的排水溝，旁邊就是大馬路，車子不分晝夜急速地行駛，讓她「從看到這隻追蹤個體的那一刻，就為這隻小石虎擔心」。

請繼續往下閱讀...

那天，賴玉菁幫MZM002裝好項圈，野放前，輕輕拍拍牠毛毛的小手，跟牠說「要加油喔」。接著，所有工作人員守在夜裡的河岸，直到確認小石虎遠離馬路，「我們是真的說好，如果牠朝馬路的方向移動，我們要站在馬路邊阻擋每輛通過的車輛好讓車輛減速。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

沒想到，隔天早上，就傳來一隻石虎被路殺的消息，距離野放MZM002的位置僅50公尺。賴玉菁回憶，「現場的人努力撿拾散落的屍塊，想辦法一片一片的把屍體拼回來，很害怕是MZM002，在場的人和不能在場的人，一顆心懸著...。」後來，現場人員傳來消息，遭路殺的石虎不是MZM002，而是一隻更小的寶寶，「500（台灣現存石虎數量）仍然減1。」

▲只比巴掌大一點！石虎寶寶清晨遭路殺　「連屍體都拼湊不全」。（圖／賴玉菁授權使用）

▲距野放MZM002的位置50公尺處，有另一隻更小的石虎寶寶慘遭路殺。（圖／經變色處理賴玉菁授權使用）

賴玉菁在照片旁註解道，「只比巴掌大一點的baby，清早的車禍，連屍體都拼湊不全。」照片中，小石虎血肉模糊、骨頭岔出，小小的腳斷了，小小的臉蛋面目全非，死狀讓人心痛不捨。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

許多網友了氣憤留言，「這些令人遺憾的消息什麼時候才能停止，牠們的生存空間到底在哪，好令人心痛。」、「人的貪念和自私殺了這些生命。」、「石虎是台灣僅存的原生貓科動物！早期遍佈台灣各地，現在經統計，全台剩500隻不到...！經濟繁榮，比原生動物的保育還重要？錢比生命重要？台灣雲豹已經滅絕，連石虎也要消失？拜託，別真的失去了才感到後悔！」

 

關鍵字： 石虎苗栗石虎保育自治條例草案賴玉菁石虎保育協會野生動物保育

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