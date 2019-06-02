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拿起「半截百元鈔」4柯基秒看不同方向　爸：兇手是誰一目了然

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▲拿起「半截百元鈔」4柯基秒看不同方向　爸：兇手是誰一目了然。（圖／蘇家三兄妹:蘇祕魯,蘇jojo,蘇sake臉書粉絲專頁提供）

▲半截百元鈔一拿出來，狗兒們不是裝沒事，就是面露無辜。（圖／蘇家三兄妹:蘇祕魯,蘇jojo,蘇sake臉書粉絲專頁提供）

寵物小組／綜合報導

到底是誰做壞事！蘇家4隻柯基「秘魯」、「jojo」、「sake」、「抖那」一看到到爸爸手中的半截紙鈔，馬上各自看向不同方向，似乎都事不關己。不過，爸爸早就一眼看出端睨，「兇手是誰，一目了然......，真相只有一個！」

爸爸蘇邦將照片貼上臉書粉絲專頁「蘇家三兄妹:蘇祕魯,蘇jojo,蘇sake」，由左至右分別是7歲的蘇sake、6歲的蘇秘魯、6歲的蘇jojo和2歲的蘇抖那，而兇手正是最右邊、故意看著旁邊的抖那。值得慶幸的是，一百元的另一半「屍體」還在，並沒有被狗狗吃下肚，因此仍是可以全額兌換的。

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▲拿起「半截百元鈔」4柯基秒看不同方向　爸：兇手是誰一目了然。（圖／蘇家三兄妹:蘇祕魯,蘇jojo,蘇sake臉書粉絲專頁提供）

▲抖那除了咬壞百元鈔，也曾咬爛衛生棉。（圖／蘇家三兄妹:蘇祕魯,蘇jojo,蘇sake臉書粉絲專頁提供）

蘇邦受訪時透露，抖那是累犯，每次做壞事之後都會「完全裝死」，「牠偷翻垃圾桶、偷吃桌上東西都第一名，上次還咬衛生棉。」雖然抖那這麼調皮，但因為太可愛了，爸爸每次都只能無奈接受牠搞破壞的事實。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

網友們看了狗狗們的反應，紛紛留言笑說，「只有jojo正視阿拔的憤怒」、「完蛋了，不能買肉肉了」、「壞國幣報警，全部拘提到案。」；有人則模仿狗狗語氣說，「阿拔我們絕對不會承認的」、「拔拔我們花了50塊。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

▲拿起「半截百元鈔」4柯基秒看不同方向　爸：兇手是誰一目了然。（圖／蘇家三兄妹:蘇祕魯,蘇jojo,蘇sake臉書粉絲專頁提供）

▲蘇家4汪。（圖／蘇家三兄妹:蘇祕魯,蘇jojo,蘇sake臉書粉絲專頁提供）

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關鍵字： 柯基鈔票

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