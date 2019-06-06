貓動不動帶「朋友」上廁所　媽回家看砂盆瘋掉：大丁丁不用尿尿

▲憨憨把娃娃帶進貓砂盆裡。（圖／飼主Rain Ding提供）

寵物小組／採訪報導

「跟你說過很多次了...大丁丁不用尿尿！！！不需要每次都帶它上廁所好嗎！」飼主Rain Ding下班回家，就看到大丁丁娃娃頭下腳上躺在砂盆裡，「兇手」正是10個月大的愛貓「憨憨」。照片po上網，許多網友笑說，「丁丁本來就是用來上廁所啊！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

Rain Ding受訪時表示，憨憨有點小聰明，不過會有這樣的狀況，其實是因為娃娃剛好都放在貓砂盆旁邊，「牠有時候嫌娃娃礙眼或無聊的時候，就會把娃娃推下去，或用頭把娃娃頂進去。」不過，只要她在家，憨憨就比較不會「欺負」丁丁，通常是下班時才會看到這樣的畫面。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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▲憨憨有點小聰明。（圖／飼主Rain Ding提供）

網友們看了紛紛留言，「上廁所當然是結伴同行啊」、「大丁丁、小丁丁都要尿尿啊」、「牠很聰明啊，表示大丁丁放在廁所比較安全，想尿直接尿不用憋」、「笑死我了，怎麼那麼可愛啦，可是牠應該是叫丁丁吃屎吧～」；有人則指出，「我家的是若沙盆髒了就會咬任何東西進盆內。」對此，Rain Ding回應，「我家孩子是髒了會哇哇叫然後自己咬鏟子起來...。」

除了會自己咬鏟子暗示要清貓砂，憨憨還有其他聰明事蹟。Rain Ding說，牠早上會坐在窗邊叫人開窗戶要看小鳥，想玩的時候會自己叼小老鼠或逗貓棒到腳邊要人陪玩，生氣的時候會瞪人、轉頭不理人。此外，因為憨憨知道沒喝水就會被灌水，所以每天看到媽媽回家就會故意喝水給她看，還會趁人上班時把灌水的針筒叼走、撥進床鋪底下。

▲憨憨還有一個妹妹，牠看到對方向媽媽討摸時，就會吃醋氣噗噗。（圖／飼主Rain Ding提供）

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