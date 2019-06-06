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狗狗剃毛後「流浪陰影」全曝光　姐超心疼：身上大小傷口蓋不住

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▲狗狗剃毛後「流浪陰影」全曝光　姐超心疼：身上大小傷口蓋不住。（圖／可成友人罩提供）

▲可成剃毛後露出過去流浪時留下的疤痕。（圖／可成友人罩提供）

寵物小組／綜合報導

家住高雄的米克斯汪「可成」過去流浪時遭人虐待，除了被打斷脊椎、落下尿失禁的後遺症，身上也有大大小小的傷痕。平時，傷疤都被毛遮住，但夏天剃毛後，這些「流浪陰影」似乎又浮到眼前，讓可成姐姐看了相當心疼，不知道現在被當公主疼愛的可成，當初到底經歷了多可怕的事情。

可成姐姐在臉書粉絲專頁「可成友人罩」寫道，每年到了夏天帶可成大修後，就會特別心疼牠，因為毛一剃光，身上大大小小的傷口就蓋不住，「特別明顯的傷口，除了這個不知道是被其他狗連皮帶肉咬下，還是被火燒傷的傷口外，就是脊椎被打斷的地方，這些地方連毛都長不出來了。」

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▲狗狗剃毛後「流浪陰影」全曝光　姐超心疼：身上大小傷口蓋不住。（圖／可成友人罩提供）

▲這個傷口不知道是被其他狗連皮帶肉咬下，還是被火燒傷的。（圖／可成友人罩提供）

▲狗狗剃毛後「流浪陰影」全曝光　姐超心疼：身上大小傷口蓋不住。（圖／可成友人罩提供）

▲這些傷痕甚至已經長不出毛。（圖／可成友人罩提供）

「都不知道可成當初到底流浪了多久？又是經歷過些什麼恐怖慘痛的事？」姐姐心疼表示，流浪動物從來不是牠們自己想成為的，是人類定義牠們、讓牠們變成這樣，「還是那句老話『就算不喜歡也不要去傷害牠們』。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

可成過去被棄養在高雄凹仔底公園，又被不明人士打斷脊椎，後來因誤診錯失黃金治療期，導致肌肉群萎縮，尾巴也舉不起來。姐姐回憶，剛收編可成時，牠滿身是傷，還被醫生宣告可能活不過1個月，「帶牠出去吃早餐時有一點聲響都會嚇到立馬鑽到桌底發抖。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

經過細心治療後，可成幸運地還能走路，只是仍留下尿失禁和無法自行排便的後遺症。幸好，媽媽和姐姐們用愛和耐心克服一切，鋪尿墊、擠便已成為甘之如飴的日常，更不嫌麻煩地帶可成到處趴趴走。現在，可成變得有自信，常常露出笑容，是備受寵愛又幸福的小公主。

▲脊椎遭打斷！路人嫌可成尾巴怪　姐曝「三八搖」影片超迷人。（圖／可成友人罩提供）

▲可成脊椎被打斷，所以尾巴比較不一樣，但這無法阻止牠成為一隻幸福狗狗。（圖／可成友人罩提供）

▲媽幫尿失禁汪架專屬床　牠半夜卻偷擠到身邊「牽手陪睡」暖翻。（圖／可成友人罩）

▲可成睡覺時會和媽媽手牽手。（圖／可成友人罩提供）

▲汪被收編幸福肥5年！　收「M號新衣」雪恥塞成圓滾滾學童。（圖／可成友人罩）

▲姐姐的朋友送來新衣，可成穿上超可愛。（圖／可成友人罩提供）

▼更多精彩影音。

關鍵字： 可成友人罩米克斯流浪收編領養

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