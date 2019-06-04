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柴柴拉不走還轉頭示意「開車門」　媽傻眼：那是不認識的車

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寵物小組／綜合報導

「誰家的毛孩也愛搭車？」飼主張熊表示，愛犬「柴寶」很喜歡搭車，不管是不是認識的車子，只要那台引擎有在發動，牠就會自動靠近。這天，張熊帶柴寶出門散步，沒想到狗狗硬是站在一輛陌生車子旁邊不走，讓她哭笑不得。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

▲柴柴拉不走還轉頭示意「開車門」　媽傻眼：那是不認識的車。（圖／有點毛毛的／Smile bear熊與柴寶的親子殿堂提供）

▲柴寶硬要站在車子旁邊，拉也拉不走，最後還跑到車門旁，似乎很期待趕快上車。（圖／有點毛毛的／Smile bear熊與柴寶的親子殿堂提供）

張熊在臉書粉絲專頁「Smile bear熊與柴寶的親子殿堂」分享影片並寫道，常常帶柴寶去散步時，只要碰到停靠路邊的車子還在發動，柴寶都會興奮的靠近車子門口想搭車，有時還會回頭示意她幫忙開車門，拉都拉不走，「但柴寶啊……我們不認識他誒……不是看到車子都能上的好嗎！」

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▲▼你好吵！柴嫌麻雨衣太吵　定原地不走抗議：快去換傘！。（圖／Smile bear熊與柴寶的親子殿堂提供）

▲可愛的柴寶。（圖／Smile bear熊與柴寶的親子殿堂提供）

原來，柴寶是一隻非常懶的柴犬，張熊笑說，「牠非常懶，而且又不愛散步。」可能因此看到車子就想搭。網友們看了影片也留言，「頭一次看到懶得走路的柴犬」、「還好沒有撲上去，不然就……。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲▼你好吵！柴嫌麻雨衣太吵　定原地不走抗議：快去換傘！。（圖／Smile bear熊與柴寶的親子殿堂提供）

▲柴寶是隻懶柴。（圖／Smile bear熊與柴寶的親子殿堂提供）

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關鍵字： 柴犬搭車

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