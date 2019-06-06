她吼一串「嗚哈嗆碰」神聲控巨毛蟲　網肚痛：妳聲音比較好笑

▲車子上出現一隻巨大毛毛蟲。（圖／網友Shiu Yu Ling授權使用）

寵物小組／綜合報導

原來毛毛蟲聽得到聲音？網友Shiu Yu Ling發現自家車子上有隻巨大毛毛蟲，嚇得大叫一聲，接著看到毛蟲似乎被這叫聲嚇了一跳，便決定用重音測試毛蟲「聽力」。沒想到，當Shiu Yu Ling開始發出「嗚哈嗆碰」等聲音時，毛毛蟲竟跟著節奏跳動，讓她忍不住笑說，「懷疑牠是否有去夜店走跳。」

Shiu Yu Ling表示，前幾天老公在駕駛座那發現一隻巨無霸毛毛蟲，因此不敢開車門，她隨著老公指的方向看過去，也嚇得「啊」了一聲，「此時此刻，毛毛蟲被我的啊嚇了一跳，我靈機一動，開著錄影，開始用重音，確認牠是不是真的聽得到聲音，結果就是影片這樣......。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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▲毛毛蟲被聲控「翹頭」。（圖／網友Shiu Yu Ling授權使用）

影片中，Shiu Yu Ling用丹田發出「嗚！哈！嗆！碰！批！碰！磅！碰！」等宛如BBOX（節奏口技）的聲音，而毛蟲也配合著節奏不停抬頭又向後仰，似乎真的受到聲音影響。事後，Shiu Yu Ling和老公用竹子將毛毛蟲移開，才終於可以使用車子。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

網友們看了影片後紛紛留言，「不行，聽到你的聲音這樣真的覺得很有喜感」、「問牠不管嗑了什麼也給你來一點」、「牠在仰臥起坐」、「這聲音配毛毛蟲好好笑」、「有在拍子上喔」、「妳是不是有噴牠口水...」、「會不會是觸鬚感受到車殼震動？」、「原來是聲控的」、「聲控毛毛蟲」、「動感毛毛蟲」。

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