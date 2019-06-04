歐告「煞車不及」高速衝撞姐姐　用嘴攙扶下秒竟飛奔逃逸

寵物小組／綜合報導

「啊啊啊⋯發生車禍啦！」歐告「酷伯」這天和姐姐陳紫勻在市場裡互相追逐，沒想到牠衝向對方時速度太快又沒算好距離，下秒就因「煞車不及」直接撞倒姐姐。「車禍」發生後，酷伯張嘴含住姐姐手臂，似乎是想攙扶對方，但牠沒等人站起來，竟又轉身開始狂奔，讓網友笑說，「根本肇事逃逸。」

▲酷伯奔向姐姐，結果煞車不及直接撞上。（圖／臉書粉絲專頁「閃電酷伯」授權使用）

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▲酷伯輕咬姐姐的手之後，馬上笑著肇事逃逸。（圖／臉書粉絲專頁「閃電酷伯」授權使用）

姐姐受訪時表示，當天她和酷伯在市場裡玩互追的遊戲，不小心就玩得太過火了。至於酷伯在發生「意外」後有何反應？她笑說，就是肇事逃逸，「馬上跑回家～～～」。影片中，酷伯從走道盡頭朝鏡頭狂奔而來，但當牠壓低身體、張開前腳緊急煞車時，一切都已來不及了，只見酷伯睜大眼睛，一臉不知所措，隨後在撞上前緊閉雙眼，模樣逗趣又可愛。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲姐姐開玩笑說，酷伯「喝醉了」。（圖／臉書粉絲專頁「閃電酷伯」授權使用）

陳紫勻將這段影片分享到臉書社團「米克斯傳奇」，網友們紛紛留言，「這台沒選配ABS哦」、「煞車失靈」、「嗶嗶～超速肇責100%」、「肇事者還塞奶（撒嬌）喔」、「最佳跑壘員！姿勢滿分」、「倒車再撞，實屬惡意該重罰」、「閃啦閃啦撞到不負責啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲酷伯正經的時候也是很帥的！（圖／臉書粉絲專頁「閃電酷伯」授權使用）

▲酷伯：汪家還有萌萌的一面喔～（圖／臉書粉絲專頁「閃電酷伯」授權使用）

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