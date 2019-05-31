球蟒抬頭討摸「撸到一臉懵逼」　網驚呼：我怕蛇但牠好可愛！

▲飼主伸手過去，蛇蛇也將頭靠近討摸。（圖／有點毛毛的／飼主蔡佩君）

寵物小組／綜合報導

其實蛇一點都不可怕！飼主蔡佩君就分享和自家球蟒互動的影片，只見她伸手輕輕撫摸蛇蛇的頭頂，而蛇蛇也抬頭享受著，看起來十分溫和乖巧。許多網友看了影片也驚呼，這顛覆了他們對蛇的刻板印象，「瞬間讓我對沒毛的改變看法了。」

蔡佩君在臉書社團「有點毛毛的」分享影片並寫道，「分享一下無毛寶寶，被我擼得一臉濛逼（懵逼）。」她也在留言提到，其實蛇一點都不可怕，「我養這麼多隻一次都沒被咬過，很乖的。我男朋友被咬過一次說沒啥感覺，家裡貓爪比較痛。」

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▲了解過後，會發現蛇很可愛喔！（圖／有點毛毛的／飼主蔡佩君）

▲蔡佩君家中還有更撒嬌的蛇，直接干擾男主人打電動。（圖／有點毛毛的／飼主蔡佩君）

網友們看了紛紛留言，「我怕蛇，但是牠看起來可愛又塞奶～」、「竟然會討摸摸！」、「有點萌萌的」、「怕蛇，但又覺得蛇很可愛」、「這蛇，我可以！！我超怕蛇的」、「第一次覺得蛇可愛耶～」、「好可愛，我喜歡。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

有網友則疑問，怎麼知道蛇被摸是開心還是不開心？對此，蔡佩君回應，「（影片中這隻）基本上怎麼摸牠都沒啥差XD，蛇生氣或緊張會噴氣或身體立起來呈S型。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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