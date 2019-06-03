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誤傳「小狗被外勞吃掉」害防疫所遭罵爆　師澄清：家長善意謊言

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（圖／「正修大狗幫」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小乖走失，卻遭誤傳成「被外勞擄走分食」。（圖／「正修大狗幫」提供）

寵物小組／綜合報導

臉書粉絲專頁「正修大狗幫」5月19日一則貼文指出，學生家中小黑狗遭移工強擄分食，讓許多網友氣憤不已。然而，彰化防疫所主動了解後發現，狗狗的確走失，但並沒有被移工擄走分食。稍早，「正修大狗幫」也發文澄清，家長怕學生因為狗走失傷神，才會編造這個「善意的謊言」，不料造成誤解。

「正修大狗幫」說明文指出，許姓學生5月6日在學校警衛室外拾獲流浪犬「小乖」，2日後將牠帶回彰化飼養，不料走失，「家長為了安撫學生情緒，不讓他為了找狗的事情而傷神，便善意的跟學生說狗被外勞吃了，也已向警方報案。」學生因此痛心找老師訴說此事，希望藉由粉專發文讓政府重視問題。後來家長擔心事件變複雜，又告訴學生「事件已和解」。

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負責「正修大狗幫」粉絲專頁的龔老師表示，所有訊息皆經由學生轉述，基於教育單位教師相信學生的立場，｢小乖事件｣未再進一步求證，「導致社會對外勞吃狗肉事件產生誤解與不滿，及造成政府行政單位資源浪費，本人在此深感抱歉！」目前，仍沒有小乖的下落。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

（圖／「正修大狗幫」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小乖目前仍下落不明。（圖／「正修大狗幫」提供）

彰化防疫所表示，「移工擄狗分食」的錯誤資訊在網路上快速轉發，許多民眾打到所內痛罵所方毫無作為，甚至還有民眾「直接問候爸媽」，電話接都接不完，系統整個被癱瘓，連警察單位都遭殃。然而，防疫所一查，發現根本沒有報案紀錄，且若是移工真有擄狗，也屬於偷竊公訴罪，「不可能和解。」

防疫所指出，所內人力有限，卻必須一一回覆民眾的關心電話，打擊第一線人員的士氣，「不管任何案件本所都嚴謹的處理，但也請勿浪費公家資源，感謝各位對動物保護的關心。」民眾若發現疑似虐待動物案件，正確做法應是第一時間通報動保處。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

有網友看了「正修大狗幫」澄清文後留言，「為什麼要說這樣子的謊話，拖了這麼久，要找狗也找不到了，也造成了對外勞的歧視，真的是無法理解家長，這種善意的謊言到底是怎麼可以說的出來」、「當初曾經看過外勞強入家宅搶走家犬烹煮吃掉訊息的人，也許並沒有全部看見更正文，然後他們心中根深蒂固地厭惡害怕外勞，或許也還會口頭向其他不上網的人描述這件事情。」

▼澄清文全文。（圖／翻攝自「正修大狗幫」）▲誤傳「小狗被外勞吃掉」害防疫所遭罵爆　師澄清：家長善意謊言。（圖／正修大狗幫）

▼更多精彩影音。

關鍵字： 移工正修大狗幫彰化防疫所

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