奇異鳥發現「驚喜食物箱」興奮亂衝還跌倒　正面曝光萌翻！

▲奇異鳥圓滾滾的背影。（圖／翻攝自Facebook／Golriz Ghahraman MP）

寵物小組／綜合報導

你看過興奮到蹦蹦跳的「奇異果」嗎？紐西蘭一隻奇異鳥發現驚喜食物箱，開心地衝來衝去，還一度不小心跌倒，圓滾滾的體型和可愛的行為讓許多網友看了直呼「萌到融化了！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

臉書粉絲專頁「Golriz Ghahraman MP」分享一段影片，只見一顆毛茸茸的「奇異果」突然衝到鏡頭前，接著往旁邊跳開，又衝向擺在前方的黑色箱子，就在牠來回狂奔的途中，一個沒注意竟把自己給絆倒，「啪」地側身摔在草堆上，隨即又跳起來繼續亂跑，欣喜模樣溢於言表。

請繼續往下閱讀...

▲奇異鳥興奮到摔跤。（圖／翻攝自Facebook／Golriz Ghahraman MP）

▲奇異鳥正面衝向鏡頭。（圖／翻攝自Facebook／Golriz Ghahraman MP）

這段短短15秒的影片其實是2016年7月29日所拍攝，本月2日被貼上臉書後，截至目前已累積34萬次觀看，並有近4500讚，以及超過6600次分享。網友們紛紛留言，「請問牠吃了些什麼，也給我來一點」、「在high什麼啦」、「當我訂的披薩到門口時」、「怎麼可以這麼搞笑又可愛！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

奇異鳥(Kiwi bird)為紐西蘭國鳥，又被稱做鷸鴕、幾維鳥、奇威鳥，牠們有著健壯的雙腿和靈活的尖嘴，叫聲就如名字一樣是「Kiwi」。值得一提的是，奇異鳥因為長久以來沒有天敵，加上陸地上食物豐富，因此不用飛翔逃跑或覓食，漸漸地就演化成沒有翅膀的「無翼鳥」，是不是真的很像一顆「奇異果」呢！

▼影片嵌自臉書粉絲專頁「Golriz Ghahraman MP」。

▼更多精彩影音。