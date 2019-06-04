ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

奇異鳥發現「驚喜食物箱」興奮亂衝還跌倒　正面曝光萌翻！

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲奇異鳥發現「驚喜食物箱」興奮亂衝還跌倒　正面曝光萌翻！。（圖／翻攝自Facebook／Golriz Ghahraman MP）

▲奇異鳥圓滾滾的背影。（圖／翻攝自Facebook／Golriz Ghahraman MP）

寵物小組／綜合報導

你看過興奮到蹦蹦跳的「奇異果」嗎？紐西蘭一隻奇異鳥發現驚喜食物箱，開心地衝來衝去，還一度不小心跌倒，圓滾滾的體型和可愛的行為讓許多網友看了直呼「萌到融化了！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

臉書粉絲專頁「Golriz Ghahraman MP」分享一段影片，只見一顆毛茸茸的「奇異果」突然衝到鏡頭前，接著往旁邊跳開，又衝向擺在前方的黑色箱子，就在牠來回狂奔的途中，一個沒注意竟把自己給絆倒，「啪」地側身摔在草堆上，隨即又跳起來繼續亂跑，欣喜模樣溢於言表。

請繼續往下閱讀...

▲奇異鳥發現「驚喜食物箱」興奮亂衝還跌倒　正面曝光萌翻！。（圖／翻攝自Facebook／Golriz Ghahraman MP）

▲奇異鳥興奮到摔跤。（圖／翻攝自Facebook／Golriz Ghahraman MP）

▲奇異鳥發現「驚喜食物箱」興奮亂衝還跌倒　正面曝光萌翻！。（圖／翻攝自Facebook／Golriz Ghahraman MP）

▲奇異鳥正面衝向鏡頭。（圖／翻攝自Facebook／Golriz Ghahraman MP）

這段短短15秒的影片其實是2016年7月29日所拍攝，本月2日被貼上臉書後，截至目前已累積34萬次觀看，並有近4500讚，以及超過6600次分享。網友們紛紛留言，「請問牠吃了些什麼，也給我來一點」、「在high什麼啦」、「當我訂的披薩到門口時」、「怎麼可以這麼搞笑又可愛！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

奇異鳥(Kiwi bird)為紐西蘭國鳥，又被稱做鷸鴕、幾維鳥、奇威鳥，牠們有著健壯的雙腿和靈活的尖嘴，叫聲就如名字一樣是「Kiwi」。值得一提的是，奇異鳥因為長久以來沒有天敵，加上陸地上食物豐富，因此不用飛翔逃跑或覓食，漸漸地就演化成沒有翅膀的「無翼鳥」，是不是真的很像一顆「奇異果」呢！

▼影片嵌自臉書粉絲專頁「Golriz Ghahraman MP」。 

▼更多精彩影音。

關鍵字： 奇異鳥紐西蘭

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

第一次看到狗！2貓超慢動作逼近 黑柴壓力山大...網：是2條土司嗎？

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

半夜響起轟天雷！　80KG高加索「嚇壞跳床上」：阿..

剃刀不能用！媽拿出「30多年剪刀手」　狗狗變「沙威..

4狗圍咬眼鏡蛇！她回家驚見地上「屍體斷3節」心疼燒..

影／橘貓睡到「蛋蛋分離」嚇壞網友！　「神手媽」曝真..

「活體小白狗」擠娃娃機任人夾！　見爪子重重落下嚇得..

餵完街貓回家「屋裡狗狂叫」　她瞄到窗戶黑影驚呆：被..

汪咬壞神桌！媽po照求情「牠知錯了」　網全笑翻：真..

「墨水不夠」垂耳→立耳！整天衝田裡玩到變色　媽笑：..

惡霸犬爽玩泥巴變「土狗」　網笑翻：猛一看以為是河馬

主人幫柴點叉燒飯　老闆質疑「狗吃這樣不健康」聽完原..

怎麼偷親人家！配眼鏡被偷襲　萌店貓舉動閃瞎網友....

偵測得到！鼠寶APP變臉換14張 網笑：好萌～直接..

黃狗「狂聞猛啃」橘貓46秒停不了 吸到皺鼻...網..

小胖貓天天來店裡大吃大喝！ 被唸還瞪人...沒吃飽..

「比壞人難抓」搞得滿頭大汗！　台南警充當牧羊人助羊..

偷吃魚遭逮！萌貓臭臉碎唸　下秒突伸手抓：吃一口就好

萌喵看到爸打包行李秒躺入　「裝娃娃」兩眼發直求帶走

【侑敏頻道】兔寶寶吃西瓜　搶食到臉都歪了直接崩壞！

歐告「剎車不及」高速衝撞鏟屎官 下秒竟落跑...網..

《倉鼠人》倉鼠看得懂顏色嗎？來試試走40遍顏色迷宮..

借船渡溪救嬌客！花蓮搶救2生病黑面琵鷺　送醫仍病重..

走鵑天天叼蜥蜴到窗前「跳舞示愛」！她驚喜PO網....

特／脾氣古怪柴塞懷裡！飼主瞬間鼻酸「秒收編」　開視..

趁爸爸睡覺...調皮鸚鵡偷挖聚寶盆！被抓包大叫一聲..

媽媽抱別隻貓！吃醋喵氣到飆罵「靠X」　飛機耳討拍：..

喝水變洗頭！　口渴喵一低頭「水消失」媽傻眼：養了傻..

奇異鳥發現「驚喜食物箱」興奮亂衝還跌倒　正面曝光萌..

手伸下去小雞們狂啄「小黑點」　飼主尷尬：那不是飼料..

馬麻說不能坐葛格頭！　屁孩汪「用踩的」狂挑釁.....

汪被搶地盤「淚眼啜泣」找爸做主　肇事柴老神在在嘸咧..

日職／王柏融3打席皆墨8局退場　打擊率跌回2成95

男持槍噴辣椒水威脅：「給我妳的手機」　粉領族緊抱不..

減稅紅包變調成「加稅」？財政火速澄清　擔心成財政災..

批韓國瑜塑造「被害者形象」　吳子嘉撿到槍痛斥：低級..

引進哈利波特、捧紅3千作家！平鑫濤生前年近90仍親..

中職二軍／陳品捷3安猛打賞　狀元榜眼職棒首對決

爆料韓國瑜桃色疑雲！　吳子嘉「偵訊5小時」後露面：..

中職／千場出賽來得晚　潘武雄自豪：每一場百分百拚戰

超兇女警蹲下值勤！　激短裙開到腿根「發現興奮亮點」..

當心吃進大腸癌！營養師點「5大夜市美食」超危險....

寵物動物熱門新聞

柴犬失蹤未1天　找到剩皮毛內臟

奴才特製小床給汪　結局讓網笑歪

認養33隻浪浪　動保員開門超驚..

傷重浪犬闖家　暖心柴狗窩讓給牠

每次生氣都罵狗這句！把鄰居嚇壞

地鐵規定狗要裝袋　IKEA神袋..

海關犬蹭腿撒嬌　隔壁老鳥汪睡翻

黑狗出門散步！大媽：「養這個會..

混血二哈一碰水就石化「頂摳摳」

黃金獵犬變黑金！躲巷口不敢回家

小狗見媽卡廁所太久　秒踹門救人

上班前驚見客廳毛孩穿黑襪問好　..

緝毒犬值勤「嘴饞」偷吃2根薯條

阿金怕剪指甲　美容師一招牠秒睡

讀者迴響

熱門新聞

柴犬失蹤未1天　找到剩皮毛內臟

奴才特製小床給汪　結局讓網笑歪

認養33隻浪浪　動保員開門超驚..

傷重浪犬闖家　暖心柴狗窩讓給牠

每次生氣都罵狗這句！把鄰居嚇壞

地鐵規定狗要裝袋　IKEA神袋..

海關犬蹭腿撒嬌　隔壁老鳥汪睡翻

黑狗出門散步！大媽：「養這個會..

混血二哈一碰水就石化「頂摳摳」

黃金獵犬變黑金！躲巷口不敢回家

小狗見媽卡廁所太久　秒踹門救人

上班前驚見客廳毛孩穿黑襪問好　..

緝毒犬值勤「嘴饞」偷吃2根薯條

阿金怕剪指甲　美容師一招牠秒睡

約好下班餵飯　浪貓守陽台外整晚

最新影片

更多

怎麼偷親人家！配眼鏡被偷襲　萌店貓舉動閃瞎網友...求店名

偵測得到！鼠寶APP變臉換14張 網笑：好萌～直接崩壞成新物種

黃狗「狂聞猛啃」橘貓46秒停不了 吸到皺鼻...網笑：一看就是癮君子

小胖貓天天來店裡大吃大喝！ 被唸還瞪人...沒吃飽員工立刻補滿

「比壞人難抓」搞得滿頭大汗！　台南警充當牧羊人助羊兒返家

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面