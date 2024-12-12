出門發現「車頂長貓」　6隻擠成一坨曬太陽他只好讓給貓

▲網友出門時發現車頂長滿貓，於是選擇換一台開。（圖／翻攝自X／@jyaga_syumi）

記者賈沐蓉／綜合報導

天氣變冷後，許多流浪貓會尋找地方取暖。日本X網友@jyaga_syumi出門吃飯時，發現自己的車頂長出一大坨貓咪，至少6隻喵星人互相靠在一起曬太陽。好心的@jyaga_syumi也沒有趕走牠們，而是換開另一台車出門，把車頂留給貓咪們休息。

X帳號@jyaga_syumi的貼文中，可以看見4隻乳牛貓、1隻虎班與橘白貓一起窩在車頂上，瞇著眼睛享受冬天難得出現的陽光，其中一隻乳牛貓發現正在偷拍的車主，於是睜開眼睛盯著人看，但也沒有要離開的意思。@jyaga_syumi推測，可能是因為自己的黑色車頂比較容易吸熱，貓咪們覺得這裡特別溫暖才群聚在此處。

▲其中一隻乳牛貓發現車主，睜開眼睛盯著看。（圖／翻攝自X／@jyaga_syumi）

@jyaga_syumi決定不要打擾流浪貓們，選擇開其他車出門用餐，回來後貓咪們也已經自行離開，只剩車頂的一堆貓毛。當他把這張照片分享到自己的X帳號後，立刻讓許多愛貓人士的感到羨慕「我忌妒了...」、「貓咪們搶劫了這台車」、「黑色果然很溫暖哈哈」，也有車主在留言區分享自身經驗，以前愛車也曾有流浪貓拜訪，還在引擎蓋留下了一串貓腳印，彷彿是「到此一遊」的紀念。

▲貓咪離開後留下滿車頂的貓毛。（圖／翻攝自X／@jyaga_syumi）