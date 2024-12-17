家中6貓熱愛「破門而出」　窗紙成最大受災戶身上滿是洞洞

▲貓咪們喜歡破壞用來擋風的和紙，還會掛在上面看著奴才。（圖／翻攝自X／@kokonananya）

記者賈沐蓉／綜合報導

日本一位名叫可可喵（ココニャ）的網友家中養了六隻貓。由於拉門的擋風部分是用和紙製成，貓咪經常「破門而出」而留下滿滿的破洞。2017年時飼主還以「破掉的拉門」為主題，出版了一本愛貓寫真集。時至今日，貓咪們對於破壞拉門的熱情依然不減。

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▲最上層的和紙被貓咪們弄穿，露出兩個毛茸茸的屁股。（圖／翻攝自X／@kokonananya）

在X帳號@kokonananya上傳的照片中，可以看到兩隻白底虎斑貓直接穿過和紙，倒掛在拉門上看著正在拍照的奴才，門上也毫不意外的多出了兩個大洞，此外有許多其它的破損痕跡，顯示牠們並不是家中唯一的「肇事者」。從隨後的照片來看，破洞數量和範圍還在不斷增加中，有時飼主還不得不先更換掉破損嚴重的和紙，但它們遲早都會被貓咪們壞掉。

根據外媒報導，這扇拉門從貓咪還是年輕時就存在，當時牠們便熱衷於撕破和紙，逼得飼主不得不定期修補。即使如今這些貓咪已經步入中年，牠們仍然沒有放棄這項娛樂，反而因為體型變胖讓破門時洞裂的更大，結果拉門還是經常保持著破破爛爛的狀態。

▲剛換完新的拉門和紙，就有貓貓在旁邊蠢蠢欲動。（圖／翻攝自X／@kokonananya）

▲才剛過不久，拉門上就滿是貓咪們製造的破洞。（圖／翻攝自X／@kokonananya）