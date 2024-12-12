ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

貓咪發現狗狗「掰咖有零食」　秒變戲精裝腳痛跟牠拼演技爭寵

▲貓貓發現「掰咖有零食」　秒變戲精裝腳痛跟狗狗拼演技爭寵。（圖／翻攝自TikTok／@aliciaxlb）

▲貓咪發現狗狗跛腳後可以得到點心，於是戲精上身裝受傷。（圖／翻攝自TikTok／@aliciaxlb）

記者賈沐蓉／綜合報導

飼主愛麗卡.拉撒路（Alicia. Lázaro）養了一隻名叫佐伊（Zowy）的狗狗與貓貓獨行（Maverick）。這天愛麗卡發現佐伊的後腳掰咖，於是幫牠處理傷口後，還給愛犬零食跟抱抱安慰，而獨行發現只要跛腳就有吃的，於是開始假裝腳受傷，沒想到剛痊癒的佐伊也跟著演戲，希望能獲得點心跟關注。

▲貓貓發現「掰咖有零食」　秒變戲精裝腳痛跟狗狗拼演技爭寵。（圖／翻攝自TikTok／@aliciaxlb）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲佐伊的腳雖然已經康復，但為了爭寵開始裝跛腳。（圖／翻攝自TikTok／@aliciaxlb）

在TikTok帳號@aliciaxlb的影片中，可見佐伊跛著後腿行走，接著又是一拐一拐來到飯碗前進食。綜合外媒報導，這一切的起因是，某天愛麗卡跟佐伊出門散步，回家後發現牠突然跛腳，經過檢查後發現狗狗的肉墊被小刺扎到，於是她把刺拔掉並用零食與抱抱安慰愛犬。把這一切都看在眼裡的獨行於是開始演戲，假裝自己腳痛好獲得點心，結果已經沒事的佐伊也馬上跟進。一貓一狗靠著「裝掰咖」爭寵的場面也讓愛麗卡哭笑不得。

@aliciaxlb No se quien imita a quien #fyp #gato #perro ♬ Lambs at Play - Cute Music for Kids

隨後愛麗卡將這段貓狗「裝掰咖爭寵」的影片上傳至自己的TikTok帳號，並幽默配文「不知道誰模仿誰哈哈」，目前該影片已經累積了超過250萬次點閱。許多網友也被佐伊與獨行同台飆戲的樣子逗樂，紛紛湧入留言區評論「哈哈貓甚至忘了哪條腿是跛的」、「貓：你不能搶走我的關注！」。

▲貓貓發現「掰咖有零食」　秒變戲精裝腳痛跟狗狗拼演技爭寵。（圖／翻攝自TikTok／@aliciaxlb）

▲獨行：其實我根本沒事喔！（圖／翻攝自TikTok／@aliciaxlb）

關鍵字： 寵物貓狗影片演技爆笑

分享給朋友：

追蹤我們：

跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

德國牧羊犬還不想回家　門口玩「鬼抓人」主人怒吼鄰居都聽見

螃蟹會發光！阿金陪嬰兒玩「興奮拍地」動作同步　還轉頭叫他快看

柴柴每天5點坐門口等爸回家　飼主心疼：對不起，爸爸不會回來了

冬天打開被窩驚見「貓小王」　抱男友腿眼神嫵媚：別打擾我們喵

鬥牛犬見媽感冒「表演裝病」　窩毛毯哼哼叫想幫忙分擔

開車驚見「鮭魚過馬路」　擺動尾巴游到對面！只為繁殖下一代

流浪貓「超大異形耳朵」乖巧蹲路邊　可憐水汪汪大眼求收編！

野放「蝠寶」失敗！追蹤器掉落疑遭猛禽捕食

全台最迷你「鵂鶹」瞪大眼睛賣萌　站掃具間取暖只有拳頭大

女獸醫街上救流浪犬　掃晶片發現牠「橫跨4個州」離家1931公里

路上出現「象龜計程車」　爸爸背上載三隻小孩慢吞吞散步

黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

迷路動物夜裡無助徘徊　暖心警衛開門庇護幫找家

路上出現「象龜計程車」　爸爸背上載三隻小孩慢吞吞散步

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

黃金獵犬在水中放飛自我　飼主無奈：誰要來載走牠

老公養「巴西黑」獵奇蛻皮！畫面讓她生理厭惡...卻全程看完

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

上大號臘腸狗跑來湊一咖　一起大讓媽傻眼：謝謝喔

出門發現「車頂長貓」　6隻擠成一坨曬太陽他只好讓給貓

巴丹鸚鵡發現陌生車「開始狗吠」　旁邊歐告超安靜：牠幫我講完了

孤兒奶貓「天生眼妝花掉」　特殊毛色像哭花臉小到能一手掌握

動物園為躲颱風「出奇招」　帶著長腳鳥兒們撤退進廁所

賓士貓半夜「學會開冰箱」　奴才貼膠帶封門！牠瞬間舉爪撕掉

貓咪發現狗狗「掰咖有零食」　秒變戲精裝腳痛跟牠拼演技爭寵

義大利靈緹犬酥緹認錯撞衫媽媽啦！　心虛偷瞄主人「不是故意的」

寵物貓「離奇消失9小時」　女在家中1神秘空間找到崩潰：超隱匿

毛孩也能用幹細胞、外泌體療法　調節免疫促進細胞修復

臘腸狗泡澡怕「滅頂」努力伸長身體　卡在浴缸無奈臉：我太難了

大江生醫收購和康生技涉「內線交易」！獨董李世明120萬交保

營養師曝喝豆漿「4大好處」　私藏豆漿食譜一次公開

超九成民眾認為收入不均嚴重　淨零排放帶來轉型壓力

CITIZEN女錶太陽光芒圖騰散發正能量　點綴培育鑽放閃

長官嗆下屬「你先輕生表現誠意」　衛福部調查出爐：霸凌不成立

移民署女科員爆借警槍來玩　人群中「槍口數度平舉」影片曝光

李國修離世11年⋯王月鬆口認「有人追」　牽手王自強躺草地看星星

巴拿馬籍油輪擱淺「找到漏油破口」　保賠協會至今未出面

長效針劑助思覺失調病友穩控病情重返社會 精神科醫師：搭配回診效果更好

她驚揭「6健康食物」其實超胖！喝一杯糖分直接爆掉

寵物動物熱門新聞

流浪貓「超大耳朵」乖巧蹲路邊

野放「蝠寶」追蹤器掉落　疑遭猛禽捕食

鵂鶹躲室內取暖　圓滾大眼惹人愛

女獸醫救流浪犬　意外發現牠離家1931公里

他釣到「掛名牌黑鯛」傻眼！網笑：誰的畢業論文

孤兒三花貓毛色特殊　像眼妝花掉

車道衝出北極熊　男撲猛獸身上肉搏救妻

男家中出現「大眼黑色毛怪」　真實身分曝

雪納瑞有長睫毛　超精緻像公主

寵物食品抽驗！　公布6款不合格

象龜殼戴草帽載3寶　散步引圍觀

9歲女兒突對貓大吼　媽一看笑噴

黑狗大褪色　媽笑：可能太常洗澡

貓咪趁媽忙摸臉撒嬌　就為討親親

讀者迴響

熱門新聞

流浪貓「超大耳朵」乖巧蹲路邊

野放「蝠寶」追蹤器掉落　疑遭猛禽捕食

鵂鶹躲室內取暖　圓滾大眼惹人愛

女獸醫救流浪犬　意外發現牠離家1931公里

他釣到「掛名牌黑鯛」傻眼！網笑：誰的畢業論文

孤兒三花貓毛色特殊　像眼妝花掉

車道衝出北極熊　男撲猛獸身上肉搏救妻

男家中出現「大眼黑色毛怪」　真實身分曝

雪納瑞有長睫毛　超精緻像公主

寵物食品抽驗！　公布6款不合格

象龜殼戴草帽載3寶　散步引圍觀

9歲女兒突對貓大吼　媽一看笑噴

黑狗大褪色　媽笑：可能太常洗澡

貓咪趁媽忙摸臉撒嬌　就為討親親

「世界最老鳥」74歲遇真愛　相隔4年生新蛋

熱門寵物影片

更多
路上出現「象龜計程車」　爸爸背上載三隻小孩慢吞吞散步

路上出現「象龜計程車」　爸爸背上載三隻小孩慢吞吞散步

黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

迷路動物夜裡無助徘徊　暖心警衛開門庇護幫找家

迷路動物夜裡無助徘徊　暖心警衛開門庇護幫找家

路上出現「象龜計程車」　爸爸背上載三隻小孩慢吞吞散步

路上出現「象龜計程車」　爸爸背上載三隻小孩慢吞吞散步

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面