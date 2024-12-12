貓咪發現狗狗「掰咖有零食」　秒變戲精裝腳痛跟牠拼演技爭寵

▲貓咪發現狗狗跛腳後可以得到點心，於是戲精上身裝受傷。（圖／翻攝自TikTok／@aliciaxlb）

記者賈沐蓉／綜合報導

飼主愛麗卡.拉撒路（Alicia. Lázaro）養了一隻名叫佐伊（Zowy）的狗狗與貓貓獨行（Maverick）。這天愛麗卡發現佐伊的後腳掰咖，於是幫牠處理傷口後，還給愛犬零食跟抱抱安慰，而獨行發現只要跛腳就有吃的，於是開始假裝腳受傷，沒想到剛痊癒的佐伊也跟著演戲，希望能獲得點心跟關注。

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▲佐伊的腳雖然已經康復，但為了爭寵開始裝跛腳。（圖／翻攝自TikTok／@aliciaxlb）

在TikTok帳號@aliciaxlb的影片中，可見佐伊跛著後腿行走，接著又是一拐一拐來到飯碗前進食。綜合外媒報導，這一切的起因是，某天愛麗卡跟佐伊出門散步，回家後發現牠突然跛腳，經過檢查後發現狗狗的肉墊被小刺扎到，於是她把刺拔掉並用零食與抱抱安慰愛犬。把這一切都看在眼裡的獨行於是開始演戲，假裝自己腳痛好獲得點心，結果已經沒事的佐伊也馬上跟進。一貓一狗靠著「裝掰咖」爭寵的場面也讓愛麗卡哭笑不得。

隨後愛麗卡將這段貓狗「裝掰咖爭寵」的影片上傳至自己的TikTok帳號，並幽默配文「不知道誰模仿誰哈哈」，目前該影片已經累積了超過250萬次點閱。許多網友也被佐伊與獨行同台飆戲的樣子逗樂，紛紛湧入留言區評論「哈哈貓甚至忘了哪條腿是跛的」、「貓：你不能搶走我的關注！」。

▲獨行：其實我根本沒事喔！（圖／翻攝自TikTok／@aliciaxlb）