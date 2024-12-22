貓咪陪用電腦想睡覺　拿奴才手當抱枕狂蹭萌樣超融化

記者賈沐蓉／採訪報導

喵星人「搗灰」在書桌旁邊陪鏟屎官用電腦，愛睏的牠抱住主人的手臂，當成枕頭準備進入夢鄉，而這個可愛的舉動也立刻融化了奴才的心。

▲趁著搗灰在睡覺，奴才偷偷把手伸過去「騷擾」。（圖／搗灰的鏟屎官提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

[廣告]請繼續往下閱讀...

鏟屎官原本在用電腦，忍不住將手伸進搗灰的懷裡，企圖「騷擾」正在睡覺的貓咪。當搗灰被吵醒後不但沒生氣，還主動抱住主人的手臂親昵地摩蹭，躺下還不忘繼續把手當抱枕。飼主將這個溫馨的場面錄下，分享在自己的社群媒體，還忍不住配文「抱緊手繼續睡也太可愛了吧！！」。

▲被吵醒的搗灰沒有生氣，反而主動把鏟屎官的手當抱枕。（圖／搗灰的鏟屎官提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

這位鏟屎官在接受《ETtoday寵物雲》的採訪表示，搗灰平時只會在想睡覺時這樣陪著她，所以即使手被當抱枕也不會感到困擾，「因為有貓咪陪伴就是一件很幸福的事，而且冬天還可以順便暖手。」她也透露，搗灰是隻調皮膽小又親人的貓，嗜好之一是觀察家中魚缸裡的魚，並順便偷舔幾口缸裡的水，不過為了保護魚兒的安危，奴才還是會阻止搗灰「喝魚湯」。

▲正在看魚的搗灰。（圖／搗灰的鏟屎官提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲搗灰「偷喝魚湯」的樣子，被奴才拍個正著。（圖／搗灰的鏟屎官提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

許多網友也被搗灰「拿手當抱枕」的影片療癒，不少人紛紛在留言區大呼羨慕「也太幸福了吧」、「根本炫耀文！！！」、「好可愛天使喵喵」。也有其它貓奴曬出貓主子打擾工作的照片，開玩笑的表示「我的貓只會踩踏我的鍵盤⋯」。

▲搗灰：這隻手現在是我的了ZZZ...。（圖／搗灰的鏟屎官提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）