貓咪「清晨鬥毆」奴才成最大受災戶　早上6點就起床勸架

▲貓咪們清晨鬥毆，正在睡覺的鏟屎官6點就被吵醒。（圖／翻攝自X／@xAzwizeAQXhHvPi）

記者賈沐蓉／綜合報導

日本網友家裡養了3隻貓，分別叫做志摩（しま）、小雅（みやび）與呼呼（ひゅう）。這天清晨小雅跟呼呼在床邊大打出手，而正在睡夢中的奴才掃到颱風尾，早上6點就被主子們發出的噪音吵醒，只好認命的起床勸架。

在X帳號@xAzwizeAQXhHvPi分享的照片中，可以看到小雅舉起左爪準備出拳，但呼呼的爪子已經招呼過來，兩隻貓咪都瞇著眼睛，在對峙的同時似乎也在思考下一步要攻擊哪個部位。貓咪的打鬥聲無意間變成了奴才的鬧鐘，被吵醒的奴才一睜開眼就看到主子們在大吵大鬧，只好認命的起床還順手紀錄下這有趣的瞬間。

▲小雅打不過呼呼，乾脆原地躺平裝死。（圖／翻攝自X／@xAzwizeAQXhHvPi）

平時的小雅跟呼呼經常互相打鬧，雖然小雅總是被貓姐姐壓制，但還算能在同個屋簷下共處。不過小雅卻很喜歡貓哥哥志摩，從剛到奴才家開始就喜歡黏在哥哥身邊，而志摩也很包容這位新人，會把自己的腳貢獻出來給小貓饋頭。隨後呼呼跟小雅「打架吵醒奴才」的照片也成為了X上的熱門話題，目前已經吸引了超過43萬次點閱。

▲幼貓小雅把志摩哥哥的腳當枕頭躺。（圖／翻攝自X／@xAzwizeAQXhHvPi）

▲三隻貓咪一起窩在被爐裡取暖。（圖／翻攝自X／@xAzwizeAQXhHvPi）