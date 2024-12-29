ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

貓咪「清晨鬥毆」奴才成最大受災戶　早上6點就起床勸架

▲貓咪「清晨鬥毆」奴才成最大受災戶　被打架聲吵醒無奈起床。（圖／翻攝自X／@xAzwizeAQXhHvPi）

▲貓咪們清晨鬥毆，正在睡覺的鏟屎官6點就被吵醒。（圖／翻攝自X／@xAzwizeAQXhHvPi）

記者賈沐蓉／綜合報導

日本網友家裡養了3隻貓，分別叫做志摩（しま）、小雅（みやび）與呼呼（ひゅう）。這天清晨小雅跟呼呼在床邊大打出手，而正在睡夢中的奴才掃到颱風尾，早上6點就被主子們發出的噪音吵醒，只好認命的起床勸架。

在X帳號@xAzwizeAQXhHvPi分享的照片中，可以看到小雅舉起左爪準備出拳，但呼呼的爪子已經招呼過來，兩隻貓咪都瞇著眼睛，在對峙的同時似乎也在思考下一步要攻擊哪個部位。貓咪的打鬥聲無意間變成了奴才的鬧鐘，被吵醒的奴才一睜開眼就看到主子們在大吵大鬧，只好認命的起床還順手紀錄下這有趣的瞬間。

▲貓咪「清晨鬥毆」奴才成最大受災戶　被打架聲吵醒無奈起床。（圖／翻攝自X／@xAzwizeAQXhHvPi）

▲小雅打不過呼呼，乾脆原地躺平裝死。（圖／翻攝自X／@xAzwizeAQXhHvPi）

平時的小雅跟呼呼經常互相打鬧，雖然小雅總是被貓姐姐壓制，但還算能在同個屋簷下共處。不過小雅卻很喜歡貓哥哥志摩，從剛到奴才家開始就喜歡黏在哥哥身邊，而志摩也很包容這位新人，會把自己的腳貢獻出來給小貓饋頭。隨後呼呼跟小雅「打架吵醒奴才」的照片也成為了X上的熱門話題，目前已經吸引了超過43萬次點閱。

▲貓咪「清晨鬥毆」奴才成最大受災戶　被打架聲吵醒無奈起床。（圖／翻攝自X／@xAzwizeAQXhHvPi）

▲幼貓小雅把志摩哥哥的腳當枕頭躺。（圖／翻攝自X／@xAzwizeAQXhHvPi）

▲貓咪「清晨鬥毆」奴才成最大受災戶　被打架聲吵醒無奈起床。（圖／翻攝自X／@xAzwizeAQXhHvPi）

三隻貓咪一起窩在被爐裡取暖。（圖／翻攝自X／@xAzwizeAQXhHvPi）

 

關鍵字： 貓咪打鬧奴才貓奴

分享給朋友：

追蹤我們：

跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

餐車妹蹲餵大白熊「又大又白33秒」！網看3小時傻眼：狗在哪？

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

黑貓伸懶腰瞪大眼　表情崩壞瞬間變「把你阿嬤賣掉臉」

幼貓初見大貓「緊張開嗆」狂哈氣　奶兇可愛度暴表

胖玳瑁貓陪奴才泡澡「以為人類溺水」　著急緊盯狂喵

柯爾鴨當聖誕老人「專屬坐騎」　搖搖晃晃上街萌翻路人

虎斑打翻優格被處以「洗乾淨之刑」　瞪大眼睛泡泡浴

貓奴夫婦去咖啡廳「偷擼貓」　接客貓一聞嚇到模糊掙脫

實驗室橘貓11-245「被關12年」重獲自由　首次過生日、吃罐罐

寒冬不捨街貓流浪　女好心讓小貓進屋「依偎娃娃睡覺」被可愛收編

直擊「背心小童」踮腳尖吃力勾餅乾　媽看傻：工讀生要不要下班？

貓咪「清晨鬥毆」奴才成最大受災戶　早上6點就起床勸架

超大陣！米克斯軍團集體過馬路 義氣汪殿後..交警急指揮：快過去！

胖玳瑁貓陪奴才泡澡「以為人類溺水」　著急緊盯狂喵

「肉身擋車」助浪貓過馬路　暖警護朕網讚：最佳示範

床鋪被兩汪霸占沒得睡！　嬤出馬訓話幫阿金討公道

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

騎車遇「發抖柴柴」露出求救小眼神　她一聽原因笑瘋：快被可愛死

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

超ㄎㄧㄤ黃金蟒上床找媽睡搞搞 下秒竟「滑倒」...網驚：沒腳也能跌

貓咪「清晨鬥毆」奴才成最大受災戶　早上6點就起床勸架

東森寵物升級「金鑽卡」會員回饋無上限　毛孩越寵越划算

東森寵物創佳績　KCT美容師資格檢獲「3金、1銀、1銅」

工作犬療癒的溫暖陪伴　讓礙無礙走出自我封閉

貨櫃屋燒柴取暖！新竹夫妻一氧化碳中毒　友人拜訪嚇壞急送醫

終極反派是他？梁朝偉傳加盟《魷3》　劉嘉玲2年前IG洩密⋯片商立場早曝光

川普就職預計發22萬張門票　傳統典禮8大看點一覽

台灣高鐵關懷弱勢　嘉惠教養院師生圓旅行夢

台中跨年晚會交通規劃一次看！捷運延長到半夜2點、封鎖路段公布

全球最快！陸發表CR450高鐵列車　時速可達400公里

韓職棒「起亞虎」相關人員也在機上！　濟州航空墜機累計124死

驅鳥是關鍵！　資深機師分析「濟州航空墜機」3大致命缺失

撐到不能撐了！牛排店宣布漲價「保證份量絕不縮」老饕霸氣挺

快訊／北院重開羈押庭！柯文哲、李文宗、沈慶京、應曉薇全到了

寵物動物熱門新聞

實驗室橘貓獲救　貓生首次吃罐罐

女好心讓流浪貓進屋　「依偎娃娃睡覺」被收編

工讀生不下班？背心小童踮腳勾餅乾

貓咪清晨鬥毆　鏟屎官成受災戶

牛犢泡湯瞇眼太舒服　其實是救命澡

愛貓穿衣趴樓梯　細看驚頭消失了

轉涼！收容所啟動3招幫貓狗保暖

貓奴夫婦去貓咖　牠一聞嚇到模糊

狐獴「裝忙」成功撸貓　曼赤肯一臉無奈

黑拉拉洗完澡　散發「絲絨光澤」

虎斑打翻優格　被判「洗乾淨之刑」

奴才躲門後耍賴　貴賓被嚇超生氣

騎車遇發抖柴犬　背後原因超爆笑

黑貓伸懶腰表情崩壞　瞬間變「把你阿嬤賣掉臉」

讀者迴響

熱門新聞

實驗室橘貓獲救　貓生首次吃罐罐

女好心讓流浪貓進屋　「依偎娃娃睡覺」被收編

工讀生不下班？背心小童踮腳勾餅乾

貓咪清晨鬥毆　鏟屎官成受災戶

牛犢泡湯瞇眼太舒服　其實是救命澡

愛貓穿衣趴樓梯　細看驚頭消失了

轉涼！收容所啟動3招幫貓狗保暖

貓奴夫婦去貓咖　牠一聞嚇到模糊

狐獴「裝忙」成功撸貓　曼赤肯一臉無奈

黑拉拉洗完澡　散發「絲絨光澤」

虎斑打翻優格　被判「洗乾淨之刑」

奴才躲門後耍賴　貴賓被嚇超生氣

騎車遇發抖柴犬　背後原因超爆笑

黑貓伸懶腰表情崩壞　瞬間變「把你阿嬤賣掉臉」

小橘貓哈氣縮牆　聞到神器秒放鬆

熱門寵物影片

更多
超大陣！米克斯軍團集體過馬路 義氣汪殿後..交警急指揮：快過去！

超大陣！米克斯軍團集體過馬路 義氣汪殿後..交警急指揮：快過去！

胖玳瑁貓陪奴才泡澡「以為人類溺水」　著急緊盯狂喵

胖玳瑁貓陪奴才泡澡「以為人類溺水」　著急緊盯狂喵

「肉身擋車」助浪貓過馬路　暖警護朕網讚：最佳示範

「肉身擋車」助浪貓過馬路　暖警護朕網讚：最佳示範

床鋪被兩汪霸占沒得睡！　嬤出馬訓話幫阿金討公道

床鋪被兩汪霸占沒得睡！　嬤出馬訓話幫阿金討公道

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面