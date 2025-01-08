暹羅公貓化身情聖！　「異瞳美喵」左右環伺恩愛舔毛羨煞眾人

▲暹羅公貓深受家裡的異瞳白貓姊妹喜愛，分工合作幫忙舔毛。（圖／翻攝自X／@sangoruka_cats）

記者賈沐蓉／綜合報導

路卡（ルカ）是一隻住在日本的10歲混血暹羅公貓，牠深受家裡另一對藍綠異瞳的白貓姊妹庫拉拉（くらら）與珊瑚（さんご）的喜愛。這一天，飼主意外拍到姊妹倆圍繞在路卡身邊，一左一右親暱地幫牠舔毛，這畫面恩愛得讓人忍不住羨慕。

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▲路卡與庫拉拉和珊瑚。（圖／翻攝自X／@sangoruka_cats）

在X帳號@sangoruka_cats分享的影片中，可以看到三隻貓咪一起窩在棉被上，路卡坐在庫拉拉和珊瑚之間，享受牠們的理毛服務。瞇著眼睛的路卡看起來無比放鬆，姊妹倆則分工合作細心地舔拭牠的臉頰和脖子，之後還將臉埋進路卡的脖子附近撒嬌。這溫馨的互動加上庫拉拉與珊瑚的高顏值加持，讓飼主忍不住錄下這一幕「閃瞎眼睛」的時刻。

平日裡，路卡與姊妹倆的感情非常親密，經常可以看到牠們圍在路卡身邊，或是路卡將姊妹倆當成抱枕依偎。影片上傳後，路卡享受姐妹花舔毛的情景更是讓許多網友既羨慕又忌妒，紛紛留言：「路卡，你讓我忌妒」「我也想躺中間…」「所有男孩子的夢想啊，超浪漫！」

▲即使睡覺三隻貓咪也經常擠在一起。（圖／翻攝自X／@sangoruka_cats）