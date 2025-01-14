3貓齊上陣「認真呼嚕踏踏」踩被子　鏟屎官大呼：這是奇景！

▲三貓一起認真踩奶，讓鏟屎官超級驚訝。（圖／粘小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／採訪報導

網友粘小姐家裡養了3隻貓咪，分別是橘貓「咪漿」、「小咪」與虎班「二毛」，最近天冷拿出毛毯，竟見到3隻貓咪同時在上面認真踏踏，讓奴才忍不住大呼奇蹟。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲咪漿與二毛正在認真踩被子，可愛的樣子直接融化鏟屎官。（圖／粘小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

影片中貓咪們同時趴在毯子上，專心的對著毛毯踩踩，同時發出放鬆的呼嚕聲，其中咪漿還邊叼著被子邊踏。實際上粘小姐也是首次看到貓咪們同時踏踏的場景，直接被這療癒的一幕融化，也令她忍不住大呼「真的是奇景！」，她在接受《ETtoday寵物雲》的採訪時表示，「冬天毯子拿出來之後，貓咪們每天都要踏個兩三輪，踏完就會開始睡覺了」。

▲咪漿與二毛一起認真踏踏，這是他們睡前的固定儀式。（圖／粘小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲塞在一起睡覺的貓咪們。（圖／粘小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

粘小姐也表示貓咪們是相愛相殺的關係，感情好時會睡在一起互相舔毛，共同嗜好則是抓壁虎，「牠們可以盯著壁虎超級久」。粘小姐也說，毛孩們每天一定會等阿嬤下班餵罐頭，「因為在貓咪們眼中我媽回來＝吃罐罐，而且一定要我媽親自餵，否則就會繼續等到我媽出現。」

▲結束「踩踩儀式」後，貓咪們一起共享張毯子睡覺。（圖／粘小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

3隻貓咪一起「踏踏揉麵團」的影片太可愛，Threads網友紛紛留言表達自己的羨慕「睡衣派對(X)踏踏派對(O)」、「必須納入貓貓珍奇百景鑑定收藏」、「踏破鐵鞋無覓處，得來三隻呼嚕嚕！」，另外還有其他貓奴曬出家裡主子的踏踏照，甚至連狗狗都來参一咖。

▲咪漿：認真踏踏才比較好睡啊～（圖／粘小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）