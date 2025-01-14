ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

3貓齊上陣「認真呼嚕踏踏」踩被子　鏟屎官大呼：這是奇景！

▲三貓一起認真踩奶，讓鏟屎官超級驚訝。（圖／粘小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／採訪報導

網友粘小姐家裡養了3隻貓咪，分別是橘貓「咪漿」、「小咪」與虎班「二毛」，最近天冷拿出毛毯，竟見到3隻貓咪同時在上面認真踏踏，讓奴才忍不住大呼奇蹟。

▲三貓齊上陣「認真呼嚕踏踏」踩被子　鏟屎官大呼：這是奇景！（圖／粘小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲咪漿與二毛正在認真踩被子，可愛的樣子直接融化鏟屎官。（圖／粘小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

影片中貓咪們同時趴在毯子上，專心的對著毛毯踩踩，同時發出放鬆的呼嚕聲，其中咪漿還邊叼著被子邊踏。實際上粘小姐也是首次看到貓咪們同時踏踏的場景，直接被這療癒的一幕融化，也令她忍不住大呼「真的是奇景！」，她在接受《ETtoday寵物雲》的採訪時表示，「冬天毯子拿出來之後，貓咪們每天都要踏個兩三輪，踏完就會開始睡覺了」。

▲咪漿與二毛一起認真踏踏，這是他們睡前的固定儀式。（圖／粘小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

 ▲三貓齊上陣「認真呼嚕踏踏」踩被子　鏟屎官大呼：這是奇景！（圖／粘小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲塞在一起睡覺的貓咪們。（圖／粘小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

粘小姐也表示貓咪們是相愛相殺的關係，感情好時會睡在一起互相舔毛，共同嗜好則是抓壁虎，「牠們可以盯著壁虎超級久」。粘小姐也說，毛孩們每天一定會等阿嬤下班餵罐頭，「因為在貓咪們眼中我媽回來＝吃罐罐，而且一定要我媽親自餵，否則就會繼續等到我媽出現。」

▲三貓齊上陣「認真呼嚕踏踏」踩被子　鏟屎官大呼：這是奇景！（圖／粘小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲結束「踩踩儀式」後，貓咪們一起共享張毯子睡覺。（圖／粘小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

3隻貓咪一起「踏踏揉麵團」的影片太可愛，Threads網友紛紛留言表達自己的羨慕「睡衣派對(X)踏踏派對(O)」、「必須納入貓貓珍奇百景鑑定收藏」、「踏破鐵鞋無覓處，得來三隻呼嚕嚕！」，另外還有其他貓奴曬出家裡主子的踏踏照，甚至連狗狗都來参一咖。

▲三貓齊上陣「認真呼嚕踏踏」踩被子　鏟屎官大呼：這是奇景！（圖／粘小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲咪漿：認真踏踏才比較好睡啊～（圖／粘小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

關鍵字： 貓咪貓踏踏

分享給朋友：

追蹤我們：

跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

鬆獅ㄚ寶興奮奔向把拔　聞鞋狂退...倒地5秒懷疑人森

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

賓士貓握手奴才摸頭獎勵　旁邊橘貓「有樣學樣」伸爪輕拍頭

德國牧羊犬翹家9天「自動返回」　自己按門鈴還變超愛說話

薩摩耶與寶寶「加密通話」聊天　仔細聆聽深情對望暖化飼主

廚房出現「一鍋貓」尾巴掉外面狂甩　鏟屎官笑噴：還躺的很好欸

衣帽架上掛著「一條貓」　鏟屎官傻眼：你怎麼上去的？

暖氣「烤貓咪」睡到翻肚四腳朝天　網友也沉醉：肥美好好吸

德國牧羊犬翹家9天「自動返回」　自己按門鈴還變超愛說話

厭世虎斑帶娃「放棄貓生」　尾巴敷衍弄逗賓士妹妹：心好累

賓士貓握手奴才摸頭獎勵　旁邊橘貓「有樣學樣」伸爪輕拍頭

交代用藍色小湯匙！嬤硬換「白色湯杓」狗變水桶腰　嗆兒金價夭壽

3貓齊上陣「認真呼嚕踏踏」踩被子　鏟屎官大呼：這是奇景！

你還活著！睽違5日與愛犬重逢　洛杉磯野火受災戶瞬間淚崩

賓士貓握手奴才摸頭獎勵　旁邊橘貓「有樣學樣」伸爪輕拍頭

14歲喵星人行動遲緩　靠再生醫學「能跳沙發」毛髮變光亮

剛搬家驚見「密密麻麻小黑點」在跳　過1小時驚覺越來越多

野火瞬間燒到家！女急帶79kg網紅龜逃命　震撼畫面曝：社區全沒了

網紅貓「囡鼻」突離世　「吃飯時走了」飼主感慨：有尊嚴地離開

德國牧羊犬翹家9天「自動返回」　自己按門鈴還變超愛說話

厭世虎斑帶娃「放棄貓生」　尾巴敷衍弄逗賓士妹妹：心好累

科技戰烏雲密布　北京市長：支持受制裁企業應對外部打壓

周玉蔻、蔡玉真沒悔悟　張淑娟認一審判太輕...北檢正式上訴！

被蔡壁如點選新竹市長！黃國昌：全黨上下一心規劃　著眼不只新竹

賴清德下令協調會議「升級召開」　謝龍介曝3用意：柯建銘準備祭旗

2大新春限定優惠一次看！冰淇淋半價吃、甜甜圈買1送1

吳芳嫺澳網女雙首輪逆轉過關！　開季已奪2冠拉出9連勝

女助理情慾大噴發！傳訊「想跟你上床」性侵男碩生未遂　結果出爐

立院通過台德、台吐、台露刑事司法互助協議　強化國際合作打擊犯罪

他泡澡胸痛昏厥「眼睛上吊、吐白沫」　醫示警急性心肌梗塞4徵兆

新北餵藥案教保員提告誹謗！　王婉諭、羅致政、招名威不起訴

寵物動物熱門新聞

汪翹家9天按門鈴回家　變超愛說話

虎斑貓厭世帶娃　用尾巴逗賓士妹

賓士貓握手奴才獎勵　橘貓伸爪加持

交代用小湯匙！嬤硬換湯杓狗變豬

愛出門網紅貓突離世　吃飯時走了

結帳摸到濕濕棉花糖！打開包崩潰

你還活著！睽違5日與愛犬重逢...受災戶瞬間淚崩

搬家驚見密麻黑點在跳「越來越多」

野火瞬間燒到家園　女緊急帶79kg網紅龜逃命

麻雀同框超巨猛禽　反差感萌翻網友

老貓行動遲緩　靠再生醫學跳沙發

媽說討厭貓　結果收編三花貓姊妹

外送出現紅燒貓肉麵　花色笑噴網

浪貓闖家中！女子見斑紋落淚：走35Km為了見我

讀者迴響

熱門新聞

汪翹家9天按門鈴回家　變超愛說話

虎斑貓厭世帶娃　用尾巴逗賓士妹

賓士貓握手奴才獎勵　橘貓伸爪加持

交代用小湯匙！嬤硬換湯杓狗變豬

愛出門網紅貓突離世　吃飯時走了

結帳摸到濕濕棉花糖！打開包崩潰

你還活著！睽違5日與愛犬重逢...受災戶瞬間淚崩

搬家驚見密麻黑點在跳「越來越多」

野火瞬間燒到家園　女緊急帶79kg網紅龜逃命

麻雀同框超巨猛禽　反差感萌翻網友

老貓行動遲緩　靠再生醫學跳沙發

媽說討厭貓　結果收編三花貓姊妹

外送出現紅燒貓肉麵　花色笑噴網

浪貓闖家中！女子見斑紋落淚：走35Km為了見我

汪誤吞球　獸醫妙手幫嘔出爆歡呼

熱門寵物影片

更多

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面