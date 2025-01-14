賓士貓握手奴才摸頭獎勵　旁邊橘貓「有樣學樣」伸爪輕拍頭

記者賈沐蓉／綜合報導

飼主「文森」家中養了四隻貓咪，這天她要訓練賓士貓「路易」與橘貓「辛巴」握手，路易握完手後立刻得到摸頭稱讚與零食獎勵，旁邊的辛巴竟然也學起主人，伸爪摸摸夥伴的腦袋，一起鼓勵同伴。

▲賓士貓路易與橘貓辛巴學習握手，互動相當逗趣。（圖／網友文森提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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根據文森分享的影片，路易在交出自己的手手後，開心的享受飼主的摸頭與肉泥，等在一旁的辛巴也模仿飼主的動作，用爪子在同伴的頭上摸了幾下。飼主在接受《ETtoday寵物雲》的採訪時表示，他們在餵貓咪吃肉泥時都會順便訓練握手，沒想到拍下辛巴摸路易頭的影片。

▲路易：搞不懂辛巴在急什麼。（圖／網友文森提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

文森提到，家裡的4隻貓都是領養的，「貓際關係」都很和睦，經常一起打打鬧鬧。其中路易與辛巴從小一起長大，收養時間只差了一個月。文森分享這兩隻貓咪的怪癖，辛巴只要餓肚子就會表演摔碗，幫牠梳毛一定要逆毛梳，睡覺要一定要在人旁邊「踏棉被摸摸」才肯睡。路易則是隻傲嬌的貓咪，熱愛磨蹭拖鞋跟曬太陽，有求於人的時候還會主動「出賣色相」翻肚給鏟屎官摸。

▲除了路易辛巴外，家裡還有另外兩隻貓咪。（圖／網友文森提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲路易偷蹭拖鞋被抓包。（圖／網友文森提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

這則貓咪「有像學樣摸頭」的影片也融化了許多網友，許多人在評論區留言「互相提供情緒價值」、「你也很棒（摸）」、「兩倍的鼓勵」。此外還有貓奴炫耀自家主子握手的影片，影片中的玳瑁貓會主動伸手給人握，當然也有得到零食當獎勵。

▲文森家裡的四隻貓都掌握了握手技能。（圖／網友文森提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）