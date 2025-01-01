社恐汪去日托中心　從笑容燦爛變「在角落思考狗生」逗樂媽媽

▲社恐狗被媽媽送去日托中心社交，結果牠比較喜歡自己獨處。（圖／翻攝自TikTok／@niknak272727）

記者賈沐蓉／綜合報導

美國密西根州的醫學生妮奇擔心狗女兒梅西(Maisy)孤單，於是幫牠報名參加狗狗的日托中心，這樣狗狗就可以跟其他同伴當朋友順帶學習社交。結果梅西似乎比較喜歡獨處，待在日托中心角落懷疑狗生。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲梅西遠離準備玩耍的狗狗，自己坐在角落發呆。（圖／翻攝自TikTok／@niknak272727）

妮奇TikTok帳號上傳的照片中可以看到，梅西坐在副駕駛座上一起去日托中心，陽光燦爛的笑容顯示牠非常期待今天的行程，然而到了日托中心，其他狗狗們聚在一邊準備大玩特玩，梅西卻坐在遠離狗群的地方發呆，前後反差讓看到照片的媽媽忍不住爆笑，並在配文中幽默寫到「牠百分百是我的女兒哈哈」。

▲梅西在去日托中心的路上看起來非常期待。（圖／翻攝自TikTok／@niknak272727）

妮奇在留言區表示，梅西不是討厭其它狗狗，「牠只是更喜歡與人相處」。這張照片實際上是牠在日托中心待了5小時之後拍的，所以才會看起來這麼孤僻。綜合外媒報導，目前隨著梅西參加日托中心的次數增加，牠也逐漸開始跟其他狗狗一起玩。妮奇的反差表現也引出許多內向狗飼主的留言，「我家也這樣」、「我的狗更喜歡跟媽媽在一起」、「我家狗狗的成績單曾經寫過『對和其他孩子一起玩不感興趣』」。

▲梅西在自己的生日派對上跟其他狗狗打鬧。（圖／翻攝自TikTok／@niknak272727）