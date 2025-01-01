「雙貓按摩」齊上陣踏踏　奴才午睡樂歪網友超羨慕

記者賈沐蓉／採訪報導

健身教練Hank家裡分別養了黑貓「弟弟」和虎斑貓「Nana」，這天他躺在沙發上休息，收穫了2位貓主子的馬殺雞服務。貓咪們在他的肚子上賣力的踏踏踩踩，幫鏟屎官消除身體與心靈的疲勞，而Hank也很滿意師傅們的手藝，還開玩笑的表示自己不會多加按摩費。

▲弟弟與Nana趴在鏟屎官身上，平時也經常用踏踏幫忙按摩。（圖／健身教練Hank提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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影片中Hank正準備躺下休息，弟弟與Ｎana就跑到奴才的肚子上認真的踏踏，幫助飼主疏通筋骨。鏟屎官突然獲得貓皇「雙人服務」受寵若驚，邊接受按摩邊笑個不停，還不忘幽默的跟貓咪們說「師傅，我沒有要加錢喔！」。他在接受《ETtoday寵物雲》的採訪時表示，由於自己有午睡的習慣，只要午睡貓咪就會來身上踏踏。

▲貓咪們午睡時自動跑到奴才身上。（圖／健身教練Hank提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

Hank說，家裡除了弟弟與Nana外，後來又領養一隻橘貓跟玳瑁貓。弟弟與Nana的關係很好，橘貓與其他貓的感情也都不錯，但玳瑁貓與Nana是「王不見王」的關係，在一起很容易吵架。不過4隻貓在「等待鏟屎官」這件事上倒是很有共識，無論飼主是洗澡還是回家，「都是四隻一起迎接」。

▲家裡的橘貓與玳瑁貓。（圖／健身教練Hank提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

Hank笑說，這次的按摩體驗「非常可以，非常療癒」，偶爾還會有3隻貓咪一起睡在他身上，雖然嘴上開玩笑說不會加錢，但後來還是給弟弟與Nana加菜當報酬。許多看到愛貓人士看到「雙貓按摩」大呼羨慕，「太幸福了吧」、「買一送一不加價」、「羨慕死」。

▲偶爾Hank還會獲得更多貓咪的服務，3隻一起睡在他身上。（圖／健身教練Hank提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）