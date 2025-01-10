薩摩耶與寶寶「加密通話」聊天　仔細聆聽深情對望暖化飼主

▲薩摩耶與寶寶深情凝視，似乎是在進行某種加密通話。（圖／翻攝自X／@kohaku_Samoyed）

記者賈沐蓉／綜合報導

3歲的薩摩耶琥珀（こはく）最近多了一位新弟弟，因為牠的飼主不久前剛生完小孩。做為姊姊的琥珀也對這位新的家庭成員非常溫柔，當弟弟在嬰兒床上咿咿呀呀的叫時，牠就專心的低著頭傾聽，彷彿像是在跟寶寶進行加密通話。

在琥珀的寵物粉專中@kohaku_Samoyed，可以看到小嬰兒躺在嬰兒床上，張大嘴巴似乎在喊著什麼，而注意到弟弟的琥珀就用後腳站起，手手搭在床鋪邊緣專心傾聽寶寶的咿呀聲，似乎是在用他們彼此之間才能懂的方式溝通。琥珀也的確是位溫柔的姐姐，第一次與小弟弟見面時就可以讓人靠在牠身上拍照。

▲琥珀與寶寶出次見面就可以一起拍照。（圖／翻攝自X／@kohaku_Samoyed）

不過對小朋友溫柔的琥珀也有調皮的一面，例如會去偷咬飼主腳上的襪子，再笑容燦爛的把它整個拉掉搶走。現在牠專心聆聽弟弟說話的照片已經吸引了超過405萬次點閱，對此許多網友也留言「兩個都太可愛了」、「他們在講什麼呢？」、「琥珀：早點長大喔汪」。

▲琥珀：襪子是我的了汪！（圖／翻攝自X／@kohaku_Samoyed）