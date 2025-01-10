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天花板縫隙冒出「一顆貓頭」倒掛　女主人嚇壞大聲尖叫

▲天花板縫隙冒出「一顆貓頭」倒掛　女主人嚇壞大聲尖叫。（圖／翻攝自X／@NEKOLAND13）

▲天花板縫隙突然冒出貓頭，嚇壞準備就寢的女主人。（圖／翻攝自X／@NEKOLAND13）

記者賈沐蓉／綜合報導

X帳號@NEKOLAND13家裡養了三隻貓咪，分別是挪威森林貓Ray、襤褸貓Emma與拿破崙貓Norman。某天飼主準備上床睡覺前聽見了妻子的尖叫聲，匆忙趕到她身邊後，才發現原來是Ray居然從天花板的縫隙間探出頭來，奇怪的樣子才導致太太嚇到。

▲天花板縫隙冒出「一顆貓頭」倒掛　女主人嚇壞大聲尖叫。（圖／翻攝自X／@NEKOLAND13）

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▲Ray：哈囉～（圖／翻攝自X／@NEKOLAND13）

在飼主上傳的照片中，可以看見Ray將毛茸茸的腦袋倒掛在天花板上，仔細一看會發現原來是木造天花板之間有個小空隙，而貓咪不知為何發現了這個神祕的「黑洞」，於是把頭塞進去一探究竟。然而在一樓的人眼中，就像是天花板上突然伸出一顆貓咪的頭，因此才會意外驚嚇到女主人。

後來飼主將這件事情放上自己的X帳號，目前已經累積了超過102萬次的點閱率。許多網友看到這張「天花板冒出貓頭」的照片後也紛紛留言，「Ray先生，這樣很可怕啊」、「這不是咒怨，是貓怨 (笑)」還有人在擔心鏟屎官家的天花板是否還安全，也獲得他的感謝「天花板很好，但我更擔心貓會不會掉下來，因為牠很笨拙」。

▲天花板縫隙冒出「一顆貓頭」倒掛　女主人嚇壞大聲尖叫。（圖／翻攝自X／@NEKOLAND13）

▲Ray與家裡的另外兩隻貓。（圖／翻攝自X／@NEKOLAND13）

 

關鍵字： 挪威森林貓驚悚搞怪

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