鏟屎官出門發現「喵皇爽躺被窩」　主子跩臉：去賺錢養我！　

▲鏟屎官要出門上班，卻發現貓咪早已自己進被窩裡躺好。（圖／愛福人士提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／綜合報導

貓奴「愛福人士」家裡養了一隻名叫阿福的貓咪，這天她下樓去顧早餐店，卻意外發現貓咪早就自己鑽進被窩裡躺好，還一臉跩樣的盯著奴才，似乎是在催促她趕快出門賺罐罐錢，讓需要工作的她羨慕又嫉妒，於是拍下了這有趣的一幕。

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▲阿福：快點去賺罐罐錢！（圖／愛福人士提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

照片中可以看見阿福在床上側躺休息，看著正準備要出門的鏟屎官，表情似乎在說著「去賺錢養我！」。愛福人士表示當時她剛起床準備出門，轉身就發現貓皇居然已經找了一個舒適的位置躺下，她笑說「阿福平常就很常露出一臉『看屁啊』的表情」，但還是認為阿福很可愛。

▲雖然阿福經常露出跩跩的表情，但還是很可愛（圖／愛福人士提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

平時的阿福是一隻親人的貓咪，只要鏟屎官回家就會熱情的迎接，雖然牠是公貓，但非常熱愛奴才老公的大腿，導致家裡經常上演「貓小王」的場景，「老公不在牠才會無時無刻黏著我」。隨後這張「去賺錢養我！」也逗樂許多網友們，「做貓真好」、「貓：趕快出去打獵」、「好想跟他換位置」。

▲阿福窩在媽媽腿上撒嬌。（圖／愛福人士提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）