善心女發現受傷帝王斑蝶　用羽毛自製「義翅」助牠重返天空

記者賈沐蓉／綜合報導

美國一位名叫達麗婭·努爾曼(Dahlia Nulman)的女士，意外發現了一隻受傷的帝王斑蝶，並發現這隻昆蟲的翅膀折斷了一大塊，導致牠無法飛行。於是她拿出羽毛替牠製做了一隻「義翅」，幫助這個倒霉的家伙重返天空。

▲達麗婭撿到了一隻受傷的帝王斑蝶，發現牠的翅膀有缺損。（圖／翻攝自TikTok／@flosferox）

根據媒體《The dodo》的報導，達麗婭剛撿到蝴蝶時，發現牠右翅缺了一大塊，因此無法飛行。雖然牠痊愈的機會渺茫，但這位好心人還是把這隻蝴蝶帶回家照顧，並取名為尼莫(Nemo)，在達麗婭的TikTok帳號上可以看到尼莫停在盆栽上，從滴管吸食液體的畫面。

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▲尼莫停在家裡的假盆栽上，吸吮滴管裡的液體。（圖／翻攝自TikTok／@flosferox）

後來她決定試著修復尼莫的翅膀，於是從工藝用品店購買羽毛回來，盡可能把它削薄與裁剪成翅膀的形狀，最後再用非常薄的膠水把它黏在尼莫身上，並用爽身粉拍在其他地方以免所有東西黏在一起。起初裝上「義翅」的牠只能飛一小段距離，但隨著練習次數的增加，牠開始越飛越遠。直到某天達麗婭帶牠去花園玩，尼莫終於飛走。

▲帶上羽毛翅膀的尼莫。（圖／翻攝自TikTok／@flosferox）



▲達麗婭與其它人一起幫忙製作尼莫的新翅膀。（圖／翻攝自TikTok／@flosferox）

達麗婭很高興尼莫可以重返天際，卻也忍不住想念牠，幸好後來尼莫有回來造訪她的花園，她也在鄰居家附近見過牠的身影。最後達麗婭把尼莫的圖案刺在手臂上，以紀念這段溫馨的過程。雖然這件事發生在2021年，但達麗婭與尼莫製造的奇蹟又在網友間掀起討論。

▲尼莫準備重返天空。（圖／翻攝自TikTok／@flosferox）