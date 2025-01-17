家裡出現陌生人　虎班嚇到變「棉被生物」眼眶泛淚委屈巴巴

記者賈沐蓉／綜合報導

網友Neo家裡養了一隻叫「豆虎」的虎斑貓。這天家裡有陌生人來訪，膽小謹慎的豆虎嚇得把自己藏進棉被裡，直到人離開後鏟屎官去查看貓咪的狀況，發現豆虎還是一臉不安，眼角甚至還泛著淚光，表情似乎是在說「他還在嗎…」。

▲豆虎藏在棉被裡躲陌生人，看起來超級委屈。（圖／網友Neo提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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影片中的豆虎整隻縮在被窩裡，發現奴才掀開棉被時仍表現得非常緊張，眼睛四處亂轉觀察陌生人是否已經離開，讓Neo趕緊摸頭揉屁股安撫牠的情緒。

飼主表示當天電信公司的人員有過來換主機，豆虎才會怕得變身為「棉被生物」，平時的牠「對陌生的人跟環境都還滿謹慎的，要花比較多時間適應或觀察」。

▲平時很Chill的豆虎。（圖／網友Neo提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

Neo在接受《ETtoday寵物雲》的採訪時表示，之前還發生過2次同樣的狀況，每次豆虎都會躲起來。上一次鏟屎官把牠放在床上用被子蓋住，偶爾掀開透透氣，牠就會稍微瞄一下外面的狀況。不過這次「是他自己跳上床鑽進棉被的，全程都沒有出來」，直到陌生人離開後才過去掀開棉被。後來牠又謹慎的在家裡巡了一圈，確認安全後就走到鏟屎官腳邊，接受奴才的馬殺雞服務。

▲之前有水電師傅來家裡維修，豆虎直接藏到桌子底下。（圖／網友Neo提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

豆虎曾經是住在巷子裡的流浪貓，當時固定餵食的阿姨如果靠得太近也會被哈氣，但Neo藉機摸到牠後就變成超級撒嬌，一直狂蹭翻滾還開掌花，順利獲得一位人類鏟屎官。剛收編時飼主與豆虎也有一段「磨合期」，一開始Neo不太清楚貓咪的食量，準備食物時就遭到餓壞的豆虎咬屁股，跟牠一起睡覺張眼就看到貓皇的「死亡凝視」。不過現在的豆虎已經變成一位貓草狂熱愛好者，還會自己把手伸進放貓草玩具的籃子裡，「然後把頭埋進去蹭得忘我」。

▲圖右是流浪貓時期的豆虎與好麻吉塞在一起，後來牠們都有被收編。（圖／網友Neo提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲豆虎的死亡凝視。（圖／網友Neo提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲與最愛的蝦仁貓草娃娃合照的豆虎。（圖／網友Neo提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）





▲豆虎正在狂蹭貓草籃裡的玩具。（圖／網友Neo提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）