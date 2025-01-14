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胖歐告去鄰居家聽到「好朋狗不在」　堅持親自進屋確認才回家

@queendreamr #bestfriends #foryoupage ♬ Little Things - Adrian Berenguer

記者賈沐蓉／綜合報導

黑狗狗Mapple每天的例行公事之一，就是去找狗朋友Poppy一起玩，這天牠抵達門口時，卻聽到Poppy已經外出了的消息，牠堅持要親自進屋確認，轉了一圈後才發現自己的朋友確實不在。可愛的一幕都被錄下。

▲隔壁胖歐告聽到「好朋狗不在」　堅持親自確認一遍才回家。（圖／翻攝自TikTok／@queendreamr）

▲Mapple聽到好朋友不在，堅持要親自進屋確認。（圖／翻攝自TikTok／@queendreamr）

根據TikTok的影片，可以看見Mapple坐在家門口等Poppy，儘管聽到Poppy的主人說「牠不在這！牠出門度假了！」牠仍不肯走，堅持進屋繞了一圈。牠先是去檢查了客廳裡的飯碗與水盆，又繞去臥室尋找好朋友的身影，最後才發現Poppy確實不在。Mapple雖然因此感到有些失落，但還是跳上沙發陪著對方主人，獲得了一塊狗餅乾後才回家。

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▲隔壁胖歐告聽到「好朋狗不在」　堅持親自確認一遍才回家。（圖／翻攝自TikTok／@queendreamr）

▲Mapple發現好朋友不在，心情有些失落。（圖／翻攝自TikTok／@queendreamr）

▲隔壁胖歐告聽到「好朋狗不在」　堅持親自確認一遍才回家。（圖／翻攝自TikTok／@queendreamr）

▲雖然沒找到朋友，但獲得了零食的Mapple。（圖／翻攝自TikTok／@queendreamr）

Mapple與Poppy是多年好友，經常與一起玩耍、去對方家串門子，後來等到Poppy度假回家，Mapple也第一時間跑過來，兩隻狗終於見面時尾巴開心的快速搖動，激動的互相聞來聞去，最後一起在沙發上呼呼大睡，享受與朋友待在一起的時光。

▲隔壁胖歐告聽到「好朋狗不在」　堅持親自確認一遍才回家。（圖／翻攝自TikTok／@queendreamr）

▲Mapple：你終於回來了！！（圖／翻攝自TikTok／@queendreamr）

Mapple與好朋友的互動立刻融化了許多網友的心，即使聽到對方不在仍要親自確認的樣子更是可愛。許多被萌翻的網友也在留言區評論，「這一定是牠的例行公事」、「牠說：讓我看看！太可愛了！」、「妳也讓牠進來了，好萌」。

▲隔壁胖歐告聽到「好朋狗不在」　堅持親自確認一遍才回家。（圖／翻攝自TikTok／@queendreamr）

▲Mapple與Poppy一起睡覺。（圖／翻攝自TikTok／@queendreamr） 

關鍵字： 狗狗友情

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