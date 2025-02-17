女逛收容所虎斑貓突站起來　「肉掌狂抓玻璃」哀求：給我一個家

▲小貓看到2人十分激動。（圖／翻攝自Instagram／mama_stevens）

記者李振慧／綜合報導

國外一名女子帶著女兒逛動物收容所時，一隻虎斑貓從玻璃窗內發現他們後，突然站起來、拼命用肉掌狂抓著玻璃，希望能吸引他們的注意，沒想到他們正要離開時，貓貓反應突然變得更激動，似乎不想要他們離開。

女子史蒂文森(LaRae Stevens)上月在網路上分享，很想養貓的她由於家中其他成員不允許，心願多年來一直無法成真，雖然如此她常會帶著女兒去動物收容所逛逛、看看小貓，沒想意外被一隻虎斑貓選中當主人。

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影片中可看到，待在玻璃窗中的虎斑貓看到2人，立即站起來，整隻靠在窗戶上不斷用肉掌抓著窗戶，希望能夠與史蒂文森的女兒互動，而當女兒更靠近時，貓貓的反應變得更加激動。

史蒂文森表示，「當牠這樣做的時候，讓我確定要養這隻貓」，後來與女兒一起不斷哀求下，終於讓原本不想養貓的丈夫同意，填寫資料提出申請後也順利獲得動物收容機構核准，成功把虎斑貓梅西(Missy)帶回家。

影片曝光後獲得網友留言，「貓貓太可愛了，現在終於有永遠的家」、「如果是我遇到，我也會養牠」、「恭喜貓貓找到新家」。史蒂文森表示，梅西來到他們家已經半年，過著備受寵愛的生活。