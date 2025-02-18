男凌晨被吵醒　發現貓咪「摸黑看健身節目」臭臉回瞪：你怎麼沒睡

▲男子半夜發現貓咪在看電視。（圖／翻攝自TikTok／liamtmaguire）

記者李振慧／綜合報導

澳洲一名男子半夜睡覺時被吵醒，發現樓下傳來說話聲，他好奇走下樓查看狀況，驚嚇罪魁禍首竟然是所養的黑貓，貓咪不但趴在沙發上看電視，而且看的內容還是健身節目。

男子連恩(Liam Maguire)在網路上分享影片，他表示，「昨晚凌晨3點時，我被樓下突然傳來很大的說話聲吵醒」，一時之間無法確定是有人闖入家中，還是聲音是從街上傳來，讓他決定下床查看。

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影片中可看到，連恩下樓後發現，一片黑暗中只有客廳傳來亮光，他小心地朝客廳走去，看到所養的黑貓在沙發上看電視，而且發現他後反應非常冷淡，似乎不太爽電視看到一半被打斷。

影片曝光後獲得450多萬點閱，網友留言，「貓咪看你的眼神好像在說，『這個時間你怎麼沒在睡覺』」、「貓：趕快睡覺，你明天還要上班」、「貓咪為什麼半夜在看健身節目」、「你打擾牠看電視了」。還有網友分享，也有在半夜發現寵物貓或狗看電視的經驗，真的會被嚇到。