離海36公里！　警在街上發現「6周大小海豹」嚇：怎麼會出現在這

▲警察接獲報案，發現街上有海豹。（圖／翻攝自Instagram／newhavenfdops_car_39_）

記者李振慧／綜合報導

美國康乃狄克州紐哈芬市(New Haven)街頭竟然出現海豹，從現場圖片中可看到，一隻年幼海豹趴在街上，而且發現地點距離海灘20英里（約32公里），離奇事件引發關注。

事件15日發生在紐哈芬市東街(East Street)和教堂街(Chapel Street)附近，有民眾在街上發現海豹後報案，奇異景象讓警方第一時間聽聞消息時也不敢置信。警官布魯克哈特(Christian Bruckhart)表示，「我們一開始以為是有人惡作劇，真的不相信，結果街上真的有一隻海豹」。

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警方前往地點後發現了這隻灰海豹(Gray seal)，海豹看起來約只有5、6周大，趕緊幫忙封鎖街道，直到當地水族館Mystic Aquarium工作人員前來幫忙。

水族館人員表示，檢查後發現海豹有疲憊、脫水等症狀，而且體重只有28磅（約12公斤），比一般小海豹35磅（約15公斤）來得輕，「我們也不曉得海豹為何會來到城市，牠有可能只是迷路了」。

水族館目前已將海豹帶回幫忙照顧，由於小海豹狀態不佳，預計會需要花費幾周甚至好幾個月的時間才能恢復健康，屆時計畫讓海豹回到大自然中。