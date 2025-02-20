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狗狗帶「可憐浪浪回家」強迫收編　女心軟收留見1幕傻眼：上當了

狗狗帶「可憐浪浪回家」強迫收編　女心軟收留見1幕傻眼：上當了。（圖／翻攝自TikTok／officialqueencocca）

▲女子所養的狗狗，突然帶狗朋友回家。（圖／翻攝自TikTok／officialqueencocca）

記者李振慧／綜合報導

國外一名女子在網路上分享，所養的寵物犬諾瓦(Nova)散步回家時，竟然帶著一隻流浪犬出現在家門口，希望她能夠收留，即使說了不行，諾瓦和狗狗還是不願意離開，最後甚至使出苦肉計讓她傻眼。

女網友@officialqueencocca近來在網路上分享，所養的狗狗諾瓦回家時，把在路上認識的狗朋友一起帶回來。影片中可看到，諾瓦和浪浪一直待在家門口，諾瓦的眼神看起來非常堅定，似乎不達成目的不會干休，一旁的浪浪看起來則十分可憐，眼睛還水汪汪的。

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@officialqueencocca my dog brought home a stray! and refused to leave him outside smh nova do to mf much!!!!!! never seen nun like it! #dogbringsstray #straydog ♬ NO SOUND - Sok Baraby

女子表示，雖然她已經拒絕了諾瓦，強調她絕對不會答應，可是雙方堅持一段時間後，她看到浪浪彎著腳似乎受傷的模樣感到不捨，最後心軟同意，沒想到浪浪進屋後「腳神奇地突然好了」，開心在屋內四處走動，讓她懷疑自己被苦肉計騙了。

女子表示，她後來透過管道向疑似是浪浪的主人傳了訊息，可是對方一直沒有回應，最後便正式收養狗狗，命名為Skipper，相信是特殊的緣分才會讓他們成為家人。

影片獲得400多萬點閱，許多網友感動表示，「你的狗狗有一顆善良的心，而且牠知道你也是一個善良的主人」、「這2隻在回家前，一定先在外面串通好了」、「牠們真是太可愛了」、「狗狗還假裝受傷，天啊」、「諾瓦：牠不是流浪狗，牠是我兄弟」。

關鍵字： 寵物流浪犬收養Nova女主人

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