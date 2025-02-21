孤單歐告被遺棄停車場　脖子掛心碎紙條「請幫幫我」溫暖結局曝





▲狗狗遭主人拋棄。（圖／翻攝自Facebook／Kent County Animal Shelter）

記者李振慧／綜合報導

美國一隻黑狗被遺棄在密西根州肯特郡當地一間賣場的停車場中，民眾發現孤單狗狗的脖子上掛了一張字條，上面寫著，「我的名字叫魯基(Rukey)，請幫幫我，帶我回家」，帶去請動物收容所人員幫忙。

位於大急流城(Grand Rapids)的當地動物收容中心Kent County Animal Shelter在網路上發文，這隻狗狗14日被人發現時，脖子上綁著一個塑膠袋，袋中則裝著一張字條，疑似是前任主人留下的訊息。

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照片中可看到，名叫魯基的狗狗因為遭主人拋棄，臉上露出難過的表情，模樣令人不捨。收容所人員表示，「雖然我們常常收到被遺棄的動物，但身上附有紙條還是第一次」。

收容所在貼文中表示，雖然不知道原任主人是否是迫於無奈情況，不得不做出放走魯基的決定，他們希望藉由此貼文能讓原主人知道，魯基現在會受到很好的照顧，同時也呼籲民眾，如果真的遇到無法養活自己或寵物的困難時期，請和他們連絡，他們可以幫忙提供食物等相關援助，也希望網友能將心比心，不要太苛責原主人。

魯基的故事曝光後，在網路上獲得許多網友關注，最新消息傳出，魯基來到收容所後健康情況良好，友善又可愛的牠已經順利被新家庭收養，收容所謝謝外界對牠的關心，也歡迎大家能來收容所領養動物。