虎斑貓雪天送小主人上學　一離開「秒衝回家取暖」網笑：最棒保母

▲貓咪每天盡責送小主人上學。（圖／翻攝自TikTok／angelinaminichilli）

記者李振慧／綜合報導

加拿大一名母親分享，所養的虎斑貓利奧(Leo)似乎以為自己是寵物犬，無論晴天還是雪天，每天都會護送2名小主人一同前往公車站，直到看到2人上了校車才會離開，忠心又可愛的模樣在網路上爆紅。

女子安琪拉(Angela Minichilli)在網路上分享，虎斑貓利奧每天護送2名小主人上學影片，獲得2千9百多萬點閱。影片中可看到，利奧與家人所住的農場每到冬天，滿地都被白雪覆蓋，雖然天氣十分寒冷，奧利卻從不偷懶，每天都會陪小主人們一起等車。

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校車來到後，利奧也十分有耐心，靜靜坐在路旁看著2名小主人上車，直到確定校車離開，怕冷的牠才立刻飛奔回到家中取暖。安琪拉表示，每天早上的例行活動似乎讓利奧累壞了，所以牠回家後幾乎一整天都在睡覺。

可愛影片獲得許多網友留言，「貓咪在孩子面前刻意表現得好像不怕冷」、「沒想到校車離開後，牠會跑得那麼快」、「牠飛奔回家的樣子實在太可愛了」、「最棒貓保母」。