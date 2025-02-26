ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

虎斑貓雪天送小主人上學　一離開「秒衝回家取暖」網笑：最棒保母

虎斑貓雪天送小主人上學　一離開「秒衝回家取暖」網笑：最棒保母。（圖／翻攝自TikTok／angelinaminichilli）

▲貓咪每天盡責送小主人上學。（圖／翻攝自TikTok／angelinaminichilli）

記者李振慧／綜合報導

加拿大一名母親分享，所養的虎斑貓利奧(Leo)似乎以為自己是寵物犬，無論晴天還是雪天，每天都會護送2名小主人一同前往公車站，直到看到2人上了校車才會離開，忠心又可愛的模樣在網路上爆紅。

女子安琪拉(Angela Minichilli)在網路上分享，虎斑貓利奧每天護送2名小主人上學影片，獲得2千9百多萬點閱。影片中可看到，利奧與家人所住的農場每到冬天，滿地都被白雪覆蓋，雖然天氣十分寒冷，奧利卻從不偷懶，每天都會陪小主人們一起等車。

[廣告]請繼續往下閱讀...
@angelinaminichilli #bestcat #lookingoutforhishumans #catsoftiktok #leo #bus #schoolbus #canada #snow ♬ Good Day - Nappy Roots

校車來到後，利奧也十分有耐心，靜靜坐在路旁看著2名小主人上車，直到確定校車離開，怕冷的牠才立刻飛奔回到家中取暖。安琪拉表示，每天早上的例行活動似乎讓利奧累壞了，所以牠回家後幾乎一整天都在睡覺。

可愛影片獲得許多網友留言，「貓咪在孩子面前刻意表現得好像不怕冷」、「沒想到校車離開後，牠會跑得那麼快」、「牠飛奔回家的樣子實在太可愛了」、「最棒貓保母」。

關鍵字： 寵物冬天加拿大上學Angela Minichilli

分享給朋友：

追蹤我們：

跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

#國道 老鷹送「蛇」來！ 撞擋風玻璃整車驚呼

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

約克夏意外墜高樓　樓下女鄰居「紙箱神救援」驚險畫面曝

「一樣有蓬鬆毛毛」羊寶寶誤把狗狗當馬麻狂追　親生羊媽看戲

橘貓搬家時突然失蹤　女童3周後「沙發內聽到虛弱喵喵聲」超驚喜

男「假裝癲癇發作」偷走2鬥牛犬寶寶　店員：狗狗像肉一樣被抓走

孕婦旅遊遇熱像儀　意外拍「未出生寶寶第一張合照」可愛畫面曝

男夢到中大獎　隔天發現「真的中360萬頭獎」嚇：連金額都一樣

超市食物小便再放回架上　23歲成人網紅被捕「變態行為已4年」

台中外籍男子遛貓「全程拖行」　2貓掙扎倒地網友心疼報案

毛孩最後的溫柔…　看懂「6大臨終跡象」珍惜最後時光

客人來電「能帶寵物用餐嗎？」　早午餐店老闆傻了：他們騎來2匹馬

虎斑貓雪天送小主人上學　一離開「秒衝回家取暖」網笑：最棒保母

奴才按摩遭貓皇「禮貌婉拒」　用毛毛手推開：請自重！

花蓮搜救犬隊傳捷報　Fancy獲IRO高級認證

巴丹鸚鵡吃飯被小鳥「偷啃雞爪」　秒變臉扔菜回頭怒瞪

超商門口貓「饅頭」本尊圓滾滾愛踏踏　志工曝牠詢問度最低

台中外籍男子遛貓「全程拖行」　2貓掙扎倒地網友心疼報案

客人來電「能帶寵物用餐嗎？」　早午餐店老闆傻了：他們騎來2匹馬

「吉祥物貓」慘遭丟下懸崖　驚悚畫面曝！虐貓男喊：牠不給抱

「一樣有蓬鬆毛毛」羊寶寶誤把狗狗當馬麻狂追　親生羊媽看戲

約克夏意外墜高樓　樓下女鄰居「紙箱神救援」驚險畫面曝

簡訊驗證碼安全隱患多　Google證實將以QR Code逐步取代

6屁孩朝工廠丟鞭炮釀大火　「多家工廠燒毀」損失1700萬！家長傻了

韓國2024年生育率攀升　9年來首見

新北市警局人事大調動　2線3至2線4異動85人

加強宣傳力道　嘉義民雄警結合市集宣導反詐騙

推動「USR大學社會責任實踐」科展　中大、桃園市圖簽MOU

女師餵毒誘上床！至少10學生受害　她落網竟喊：都是減肥成功害的

變身中華男籃國際賽專武　林信寬獲圖齊「無限開火權」飆分

金管會建議ATM提款轉帳需露全臉　黃偉哲籲銀行合作打詐守護民眾財產

5個方法走出失戀陰影！改變環境、生活節奏比什麼都不做更好

寵物動物熱門新聞

外籍男遛貓全程拖行　網友心疼報案

毛孩出現「6變化」代表正在向你道別

客人來電「能帶寵物用餐嗎？」　早午餐店老闆傻了：他們騎來2匹馬

超商貓本尊愛踏踏　詢問度卻最低

鸚鵡偷咬奶汪腳　牠「邊吃邊哭」

海獺炫耀石頭　放岸上給漁民欣賞

保姆汪舔頭哄嬰　貓皇參一咖洗狗

每隻都想養！　女驚喜發現「被狗狗選中瞬間」

巴丹被小鳥偷啃腳　丟菜回頭怒瞪

「吉祥物貓」遭人丟下懸崖　驚悚畫面曝光

「一樣有蓬鬆毛毛」　羊寶寶把狗狗當馬麻狂追

為什麼小喵咪愛黏著你睡？5大原因讓貓奴的心都融化了！

約克夏墜高樓　樓下女鄰居「紙箱神救援」

貓皇婉拒奴才按摩　用貓掌推開他

讀者迴響

熱門新聞

外籍男遛貓全程拖行　網友心疼報案

毛孩出現「6變化」代表正在向你道別

客人來電「能帶寵物用餐嗎？」　早午餐店老闆傻了：他們騎來2匹馬

超商貓本尊愛踏踏　詢問度卻最低

鸚鵡偷咬奶汪腳　牠「邊吃邊哭」

海獺炫耀石頭　放岸上給漁民欣賞

保姆汪舔頭哄嬰　貓皇參一咖洗狗

每隻都想養！　女驚喜發現「被狗狗選中瞬間」

巴丹被小鳥偷啃腳　丟菜回頭怒瞪

「吉祥物貓」遭人丟下懸崖　驚悚畫面曝光

「一樣有蓬鬆毛毛」　羊寶寶把狗狗當馬麻狂追

為什麼小喵咪愛黏著你睡？5大原因讓貓奴的心都融化了！

約克夏墜高樓　樓下女鄰居「紙箱神救援」

貓皇婉拒奴才按摩　用貓掌推開他

再1分鐘吃晚餐　飢餓拉拉拍肩討飯

熱門寵物影片

更多

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面