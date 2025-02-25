約克夏意外墜高樓　樓下女鄰居「紙箱神救援」驚險畫面曝

▲女鄰居驚險救狗。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

巴西發生一起驚險事件，一隻主人不在家的狗狗不小心跌出公寓窗戶外，受困在窗台外的模樣引發附近民眾圍觀，眼看狗狗就要墜樓時，幸好樓下女鄰居眼明手快拿出紙箱及時接住，畫面在網路上瘋傳。

事件20日下午發生在巴西聖保羅州瓜魯柳斯市(Guarulhos)，名叫阿莉西妮雅(Alicinha)的約克夏意外跌出公寓外，無助的牠只能緊緊抓住百葉窗片，雖然想努力爬回公寓內但是無法。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Entreguem uma medalha pela agilidade e inteligência dessa mulher na hora de salvar esse cachorro! pic.twitter.com/9S9rauVCDS — Delegado Bruno Lima (@del_brunolima) February 20, 2025

居住在樓下的女子克拉瑞絲(Clarisse Saraiva da Silva)表示，當時她在家聽到外面傳出騷動聲，往下看發現一群民眾聚集在所住的公寓下方，都在關注不小心跌出窗外的阿莉西妮雅。

從網路流傳可看到，當狗狗支撐不住、即將要墜樓時，幸好克拉瑞絲立即拿起一個紙箱，驚險接住往下墜落的狗狗，若是差個幾秒，狗狗很有可能已經落地身亡。

克拉瑞絲表示，當時一切發生得很突然，「我根本來不及思考，就先行動了，當時真的非常緊張，感謝上天給我力量，讓我接住了狗」。後來其他鄰居幫忙打電話通知女主人，女主人趕回家後也嚇了一大跳，非常慶幸阿莉西妮雅平安無事。