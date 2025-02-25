ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

約克夏意外墜高樓　樓下女鄰居「紙箱神救援」驚險畫面曝

約克夏意外墜高樓　樓下女鄰居神救援「紙箱接狗」驚險畫面曝。（圖／翻攝自X）

▲女鄰居驚險救狗。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

巴西發生一起驚險事件，一隻主人不在家的狗狗不小心跌出公寓窗戶外，受困在窗台外的模樣引發附近民眾圍觀，眼看狗狗就要墜樓時，幸好樓下女鄰居眼明手快拿出紙箱及時接住，畫面在網路上瘋傳。

事件20日下午發生在巴西聖保羅州瓜魯柳斯市(Guarulhos)，名叫阿莉西妮雅(Alicinha)的約克夏意外跌出公寓外，無助的牠只能緊緊抓住百葉窗片，雖然想努力爬回公寓內但是無法。

[廣告]請繼續往下閱讀...

居住在樓下的女子克拉瑞絲(Clarisse Saraiva da Silva)表示，當時她在家聽到外面傳出騷動聲，往下看發現一群民眾聚集在所住的公寓下方，都在關注不小心跌出窗外的阿莉西妮雅。

從網路流傳可看到，當狗狗支撐不住、即將要墜樓時，幸好克拉瑞絲立即拿起一個紙箱，驚險接住往下墜落的狗狗，若是差個幾秒，狗狗很有可能已經落地身亡。

克拉瑞絲表示，當時一切發生得很突然，「我根本來不及思考，就先行動了，當時真的非常緊張，感謝上天給我力量，讓我接住了狗」。後來其他鄰居幫忙打電話通知女主人，女主人趕回家後也嚇了一大跳，非常慶幸阿莉西妮雅平安無事。

關鍵字： 寵物巴西約克夏墜樓GuarulhosClarisse Saraiva da Silva

分享給朋友：

追蹤我們：

跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

見狗狗因外貌被棄養 愛雅淚崩...心疼收養

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

橘貓搬家時突然失蹤　女童3周後「沙發內聽到虛弱喵喵聲」超驚喜

孤單歐告被遺棄停車場　脖子掛心碎紙條「請幫幫我」溫暖結局曝

狗狗帶「可憐浪浪回家」強迫收編　女心軟收留見1幕傻眼：上當了

每隻都想養！女手機發現「被狗狗選中瞬間」　驚喜：就是牠了

賓士貓「獨自搭火車冒險」27公里爆紅　獲專屬鐵路卡終身免費

飛行員空中被「狼蛛咬傷」嚴重過敏　客機驚險降落航班延誤3小時

被綁架囚禁地下室3個月　27歲女受虐逃跑「脖上還綁著狗鍊」

海獺跟漁民炫耀「寶貝石頭」　特地放岸上「開鑑賞會」

寶寶大哭保母汪舔頭安撫　貓皇路過接手洗狗變「舔舔接龍」

頑皮鸚鵡偷咬腳奶汪「邊吃邊哭」　飼主疑惑見霸凌場景

「吉祥物貓」慘遭丟下懸崖　驚悚畫面曝！虐貓男喊：牠不給抱

「一樣有蓬鬆毛毛」羊寶寶誤把狗狗當馬麻狂追　親生羊媽看戲

約克夏意外墜高樓　樓下女鄰居「紙箱神救援」驚險畫面曝

維修師傅來了！白柴拿最愛玩具討摸摸　網友：誰忍得住

橘貓搬家時突然失蹤　女童3周後「沙發內聽到虛弱喵喵聲」超驚喜

找15年前走失愛犬！嘉義飼主「懸賞30萬」盼看一眼

頑皮鸚鵡偷咬腳奶汪「邊吃邊哭」　飼主疑惑見霸凌場景

南投馬兒「壓壞欄杆」帶愛人約會　牠們是同性伴侶少了彼此會憂鬱

「能帶寵物用餐嗎？」他說好　見客人騎「2匹馬」超驚奇

寶寶大哭保母汪舔頭安撫　貓皇路過接手洗狗變「舔舔接龍」

《魔物獵人 荒野》評分解禁PS5版開90分　外媒盛讚：新手超友善

人氣漫畫家挺6月肚「起床腰爆痛」　孕期困擾全說了：媽媽真偉大！

不斷更新／宋晟睿快腿發威！林子偉高飛犧牲打　中華隊8局6比3西班牙

快訊／應援WBCQ中華隊殊死戰！　大巨蛋4戰累計破14萬人

滿血回歸！徐若熙最速158　中繼3.1局5K失1分全場掌聲中退場

南投縣青年發展所官方網站上線　最新資訊、申請發展資源一站可及

凱米颱風困信義山區居民　警長隨救援隊及時送達救命藥品獲表揚

瑞典訂製牌打造35萬Apple Watch奢華錶殼　台灣客超捧場

何超儀領軍眾星英國開唱　老公陳子聰成功抗病魔復出

藍心湄自拍張嘴「門牙缺一顆」！　2天前才上舞台哀號：爆痛啊

寵物動物熱門新聞

海獺炫耀石頭　放岸上給漁民欣賞

保姆汪舔頭哄嬰　貓皇參一咖洗狗

鸚鵡偷咬奶汪腳　牠「邊吃邊哭」

找15年前走失愛犬！飼主懸賞30萬

歡迎客人帶寵物　他見2匹馬看傻

橘貓搬家失蹤　3周後在「沙發內聽到喵喵聲」

約克夏墜高樓　樓下女鄰居「紙箱神救援」

馬兒靠自重壓壞欄杆　帶愛人約會

小屁貓偷菠菜　還知道要挑洗好的

男凌晨發現　貓咪「摸黑看健身節目」

維修師傅來了　白柴拿最愛玩具討摸

「吉祥物貓」遭人丟下懸崖　驚悚畫面曝光

床改方位　狗狗突然「不會睡覺」

5年過後2貓變胖！瞬間超越黑貓

讀者迴響

熱門新聞

海獺炫耀石頭　放岸上給漁民欣賞

保姆汪舔頭哄嬰　貓皇參一咖洗狗

鸚鵡偷咬奶汪腳　牠「邊吃邊哭」

找15年前走失愛犬！飼主懸賞30萬

歡迎客人帶寵物　他見2匹馬看傻

橘貓搬家失蹤　3周後在「沙發內聽到喵喵聲」

約克夏墜高樓　樓下女鄰居「紙箱神救援」

馬兒靠自重壓壞欄杆　帶愛人約會

小屁貓偷菠菜　還知道要挑洗好的

男凌晨發現　貓咪「摸黑看健身節目」

維修師傅來了　白柴拿最愛玩具討摸

「吉祥物貓」遭人丟下懸崖　驚悚畫面曝光

床改方位　狗狗突然「不會睡覺」

5年過後2貓變胖！瞬間超越黑貓

「一樣有蓬鬆毛毛」　羊寶寶把狗狗當馬麻狂追

熱門寵物影片

更多

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面